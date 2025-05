Tomasz Jakubiak nie żyje. Tak gwiazdy go pożegnały: „Tomku, będzie wielka pustka bez ciebie…”

Później bliscy znajomi i przyjaciele Tomasza Jakubiak zdobyli się na kilka słów prywaty i napisali, że w potwornie trudnym czasie dla rodziny eksperta kulinarnego wyrażają głębokie wsparcie jego żonie — Anastazji oraz małemu synkowi Tomaszowi:

Zawsze byłeś sobą. Uśmiechnięty, czerpiący z życia garściami i kochający swoją Anastazję i Tomka ponad wszystko. I takiego zapamiętamy Cię na zawsze. Jest nam strasznie przykro, że tej ostatniej walki nie wygrałeś. Ale wiemy, że wygrałeś piękne życie, rzeszę wiernych przyjaciół i co najważniejsze, wspaniałą i oddaną rodzinę. Składamy najszczersze kondolencje Anastazji, Tomkowi, Asi i Grażynie — napisano.

Nagła śmierć Tomasza Jakubiaka wzbudziła sporo emocji w mediach społecznościowych wśród fanów i celebrytów. Wiele osób go pożegnało, ale wciąż rodzina nie ustaliła, kiedy odbędzie się pogrzeb jurora „MasterChefa”. Największy problem jest z przewiezieniem ciała zmarłego, ponieważ w chwili śmierci Tomasz Jakubiak przebywał w szpitalu za granicą:

Sprowadzenie ciała osoby zmarłej za granicą do Polski wiąże się z szeregiem formalności administracyjnych. Akt zgonu wystawiany jest w kraju, w którym nastąpiła śmierć, dlatego to właśnie tam rodzina musi rozpocząć procedurę. Niezbędne jest również uzyskanie zgody na przewiezienie zwłok przez granicę. Wszystkie dokumenty muszą zostać przetłumaczone i okazane odpowiednim służbom podczas transportu. Jeśli bliscy zmarłego decydują się na kremację, cała procedura musi zostać przeprowadzona lokalnie, w kraju, gdzie doszło do zgonu — w takich przypadkach konsulaty niestety nie uczestniczą w procesie i nie oferują wsparcia — powiedział właściciel firmy zajmującej się międzynarodowym transportem zmarłych, Markus Steinberger w rozmowie ze Światem Gwiazd.