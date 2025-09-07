W piątek, 5 września w wypadku na trasie S19 w Jeżowem zginęła dziennikarka Katarzyna Stoparczyk. Do tragedii doszło w piątek około godziny 14:45. Autorka kultowych audycji i programów dla dzieci miała wystąpić dzień później na Kongresie Kobiet.

Katarzyna Stoparczyk chwilę przed śmiercią wysłała SMS. Ujawniono jego poruszającą treść

Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku

Na trasie S19 w Jeżowem zderzyły się dwa samochody osobowe. Siła uderzenia była ogromna. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, a trzy kolejne zostały ranne

Katarzyna Stoparczyk była związana przez lata z radiową Trójką oraz Telewizją Polską. W pamięci widzów i słuchaczy zapisała się jako autorka audycji radiowych, książek i wielu spektakli dla najmłodszych. Jej nazwisko kojarzyło się z ciepłem, mądrością i wyjątkowym podejściem do dzieci.

Jednak największą popularność przyniósł jej program ”Duże Dzieci”, który współprowadziła z Wojciechem Mannem. Tak o niej mówi:

Kasia była zawsze bardzo przygotowana do rozmów z dziećmi. Wydawało mi się, że ma duże doświadczenie, bo ja do tych dzieci trochę podchodziłem na początku jak do jeża, bo nie miałem praktyki. A ona odwrotnie. Kasia była zawsze dla nich opiekuńcza, taka cierpliwa i bardzo sympatyczna. Potrafiła do dziecka podejść i spokojnie porozmawiać. A ja nie byłem taki miły, słodki misio. Ale ta różnica w kontakcie z dziećmi wyszła akurat programowi na dobre – mówił Wojciech Mann w ”Dzień Dobry TVN”.

Wojciech Mann przyznał, że Katarzyna Stoparczyk również prywatnie była taka sama, jak przed kamerą. Była pełna empatii i ogromnego ciepła, którym potrafiła otoczyć dookoła ludzi. A kiedy dowiedział się o jej śmierci, nie krył smutku:

Informacja trafiła do mnie błyskawicznie i w ostatnim czasie smutnych wieści było sporo. Przyznam, że jestem zmęczony złymi wiadomościami. Odchodzą ludzie, których znałem i z którymi współpracowałem: Staszek Soyka, Asia Kołaczkowska, czy gitarzysta Maanamu Ryszard Olesiński, a teraz Kasia, w tak tragicznych okolicznościach zginęła. To nie jest łatwe. Nie wiem, czy to gorszy rok, czy coś, ale tak jest. Szczególnie że są takie okresy spokojniejsze i człowiek się przyzwyczaja w miarę do stabilizacji, a tu nagle cios – powiedział ze smutkiem.

W sobotę, 6 września, dziennikarka miała pojawić się na Kongresie Kobiet w Katowicach. Jeszcze dzień wcześniej pisała w mediach społecznościowych:

„Już w sobotę będę miała zaszczyt wystąpić podczas Kongresu Kobiet w Katowicach. Wezmę udział w trzech spotkaniach. Jedno z nich dotyczyć będzie współczesnej edukacji w kontekście sztucznej inteligencji, drugie bezpieczeństwa naszych dzieci. Poprowadzę także wykład dotyczący młodych ludzi w kryzysie, podczas którego pokażę filmy z naszego kanału YouTube Dajcie nam głos Kasia Stoparczyk i Dzieci. Przez dwa weekendowe dni będzie mnóstwo arcyciekawych, inspirujących spotkań. Serdecznie zapraszam! Warto” – brzmi treść postu.

Kilka minut przed tragicznym wypadkiem wysłała jeszcze wiadomość do współpracownika: „Zrobię, żeby wszystko było najlepiej”.

Organizatorzy Kongresu oddali jej symboliczny hołd. Uczestnicy obejrzeli fragment jej programu ”Dajcie nam głos”. Następnie po obejrzanym urywku uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej dziennikarki.