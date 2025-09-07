Wojciech Mann przez lata pracował ze Stoparczyk. Nie kryje ogromnego żalu: „Informacja trafiła do mnie błyskawicznie”
To tu dzień później miała wystąpić... Zobaczcie, co wysłała do kolegów z pracy.
W piątek, 5 września w wypadku na trasie S19 w Jeżowem zginęła dziennikarka Katarzyna Stoparczyk. Do tragedii doszło w piątek około godziny 14:45. Autorka kultowych audycji i programów dla dzieci miała wystąpić dzień później na Kongresie Kobiet.
Katarzyna Stoparczyk chwilę przed śmiercią wysłała SMS. Ujawniono jego poruszającą treść
Katarzyna Stoparczyk zginęła w wypadku
Na trasie S19 w Jeżowem zderzyły się dwa samochody osobowe. Siła uderzenia była ogromna. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, a trzy kolejne zostały ranne
Katarzyna Stoparczyk była związana przez lata z radiową Trójką oraz Telewizją Polską. W pamięci widzów i słuchaczy zapisała się jako autorka audycji radiowych, książek i wielu spektakli dla najmłodszych. Jej nazwisko kojarzyło się z ciepłem, mądrością i wyjątkowym podejściem do dzieci.
Jednak największą popularność przyniósł jej program ”Duże Dzieci”, który współprowadziła z Wojciechem Mannem. Tak o niej mówi:
Kasia była zawsze bardzo przygotowana do rozmów z dziećmi. Wydawało mi się, że ma duże doświadczenie, bo ja do tych dzieci trochę podchodziłem na początku jak do jeża, bo nie miałem praktyki. A ona odwrotnie. Kasia była zawsze dla nich opiekuńcza, taka cierpliwa i bardzo sympatyczna. Potrafiła do dziecka podejść i spokojnie porozmawiać. A ja nie byłem taki miły, słodki misio. Ale ta różnica w kontakcie z dziećmi wyszła akurat programowi na dobre – mówił Wojciech Mann w ”Dzień Dobry TVN”.
Wojciech Mann przyznał, że Katarzyna Stoparczyk również prywatnie była taka sama, jak przed kamerą. Była pełna empatii i ogromnego ciepła, którym potrafiła otoczyć dookoła ludzi. A kiedy dowiedział się o jej śmierci, nie krył smutku:
Informacja trafiła do mnie błyskawicznie i w ostatnim czasie smutnych wieści było sporo. Przyznam, że jestem zmęczony złymi wiadomościami. Odchodzą ludzie, których znałem i z którymi współpracowałem: Staszek Soyka, Asia Kołaczkowska, czy gitarzysta Maanamu Ryszard Olesiński, a teraz Kasia, w tak tragicznych okolicznościach zginęła. To nie jest łatwe. Nie wiem, czy to gorszy rok, czy coś, ale tak jest. Szczególnie że są takie okresy spokojniejsze i człowiek się przyzwyczaja w miarę do stabilizacji, a tu nagle cios – powiedział ze smutkiem.
W sobotę, 6 września, dziennikarka miała pojawić się na Kongresie Kobiet w Katowicach. Jeszcze dzień wcześniej pisała w mediach społecznościowych:
„Już w sobotę będę miała zaszczyt wystąpić podczas Kongresu Kobiet w Katowicach. Wezmę udział w trzech spotkaniach. Jedno z nich dotyczyć będzie współczesnej edukacji w kontekście sztucznej inteligencji, drugie bezpieczeństwa naszych dzieci. Poprowadzę także wykład dotyczący młodych ludzi w kryzysie, podczas którego pokażę filmy z naszego kanału YouTube Dajcie nam głos Kasia Stoparczyk i Dzieci. Przez dwa weekendowe dni będzie mnóstwo arcyciekawych, inspirujących spotkań. Serdecznie zapraszam! Warto” – brzmi treść postu.
Kilka minut przed tragicznym wypadkiem wysłała jeszcze wiadomość do współpracownika: „Zrobię, żeby wszystko było najlepiej”.
Organizatorzy Kongresu oddali jej symboliczny hołd. Uczestnicy obejrzeli fragment jej programu ”Dajcie nam głos”. Następnie po obejrzanym urywku uczcili minutą ciszy pamięć zmarłej dziennikarki.
Ona wiedziała, że dzieci to mają, cały czas mają. Odkrywała ich mądrość w swoich bardzo licznych programach. Chciałbym, żebyśmy taki maleńki kawałek tego programu zobaczyli – usłyszeli zgromadzeni.