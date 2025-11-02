Choć dzieliło ich pokolenie, temperament i artystyczna droga, łączyła ich jedna rzecz, miłość do sztuki. Zbigniew Wodecki i Żora Korolyov należeli do tych artystów, których obecność nie dało się nie zauważyć. Wodecki, elegancki, pełen klasy muzyk i wokalista o złotym sercu. Korolyov, charyzmatyczny tancerz, który zachwycał energią i pasją. Obaj zdobyli serca publiczności, obaj zmarli zbyt wcześnie.

Anna Karwan w ogniu krytyki po hołdzie dla Wodeckiego. „Brzydkie to było…”

Tak dziś wygląda grób Zbigniewa Wodeckiego

Zbigniew Wodecki był jednym z najbardziej uwielbianych polskich artystów. Wokalista, skrzypek, kompozytor i autor niezapomnianych przebojów, takich jak „Zacznij od Bacha”, „Lubię wracać tam, gdzie byłem” czy kultowa „P

szczółka maja”. Zmarł w 2017 po powikłania po udarze mózgu, do którego doszło kilka dni po przeprowadzeniu operacji wszczepienia bypassów serca. Cała Polska pogrążyła się w żałobie, bo odszedł ktoś, kto towarzyszył nam w codzienności, w radości i smutku.

Olga Bończyk o śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Przerwała milczenie

Dziś, jego grób na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie tonie w blasku zniczy. W tym roku znowu płonęły tam setki świateł, kwiaty, listy, słowa wdzięczności. Ludzie przychodzili, by zatrzymać się na chwilę, pomodlić, posłuchać ciszy, która w jego przypadku wciąż brzmi muzyką.

Tak dziś wygląda grób Żory Korolyov

Żora Korolyov zmarł nagle w 2021 roku, mając zaledwie 34 lata. Wydawał się człowiekiem zdrowym, pełnym sił, planów i marzeń. Jego śmierć była ogromnym szokiem, zarówno dla bliskich, jak i dla fanów. Według medialnych doniesień przyczyną miała być niewydolność serca. Odszedł tak, jak żył, niespodziewanie, zbyt szybko, zostawiając po sobie wspomnienie pasji i radości.

„Widziałam i całą sobą czułam rozpacz mojego dziecka” – była żona Żory Korolyova żegna go we wzruszającym wpisie

Od jego śmierci minęły już 4 lata i tak dziś prezentuje się jego nagrobek. Utrzymany jest w nowoczesnym, minimalistycznym stylu. Na jego powierzchni widnieje imię i nazwisko tancerza: „Żora Korolyov” oraz rok śmierci: 2021. Grób Żory Korolyova, choć prosty, jest niezwykle wymowny. Widać w nim dbałość o szczegóły i potrzebę zachowania pamięci o kimś, kto swoją pasją inspirował innych.