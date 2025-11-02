Michał Żebrowski wraz z żoną Aleksandrą i swoimi dziećmi, jakiś czas temu wybrali się na zagraniczny urlop na Jamajkę. Niestety ich beztroskie wakacje przerodziły się w prawdziwy koszmar, bo na wyspę nadciągnął huragan. Rodzina przez ostatnie dni nawet nie mogła wydostać się z kraju. Teraz aktor pokazał, przerażające widoki po huraganie.

Żebrowscy po huraganie Melissa. Aleksandra apeluje o pomoc

Żebrowscy uciekają z Jamajki przed straszliwym żywiołem

Michał Żebrowski to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Artysta w połowie października wyruszył wraz z żoną i dziećmi na Jamajkę, aby skorzystać z tamtejszych uroków. Niestety ich rajski pobyt na Karaibach przerodził się w prawdziwe chwile grozy.

Od kilku dni aż huczy o huraganie Melissa, który wreszcie dotarł do Jamajki. Synoptycy oceniali, że może być najpotężniejszym w historii tego kraju. Żywioł niósł wiatr przekraczający prędkość nawet 200 kilometrów na godzinę oraz ogromne opady deszczu. Wszystkie lotniska na wyspie zamknięto już tydzień temu, dlatego Żebrowscy, utknęli na wyspie bez możliwości ucieczki z kraju.

Michał Żebrowski przemówił po huraganie na Jamajce: „Totalna katastrofa”

Aktor wraz z rodziną byli przygotowani na najgorsze. Mieli spakowane plecaki, oszczędzali baterię w telefonie, a nawet ewakuowali się w bezpieczniejsze miejsce.

Przenieśliśmy się w piątek do hotelu bliżej lotniska, podobno w najbezpieczniejszym miejscu na wyspie. Oprócz nas jest tu kilka innych osób, wszyscy zostają w swoich pokojach (…). Jest pusto, ale nie ma paniki. Wszyscy są podejrzanie spokojni. Bardzo o nas wszystkich dbają, właśnie dostaliśmy zapasy jedzenia – pisała kilka dni temu Ola Żebrowska.

Żebrowscy pokazali, co dzieje się po huraganie. „W pokojach nad nami wypadły okna”

Na szczęście rodzina jest cała i zdrowa, ale żywioł spowodował ogromne zniszczenia oraz powodzie. Niestety huragan przyniósł też śmiertelne ofiary. Obecnie Karaiby mierzą się ze skutkami kataklizmu. Zniszczone zostały całe miasta. Drogi są nieprzejezdne, a wielu mieszkańców nadal jest odcięta od prądu. Nieprzejezdne drogi, chaos, kradzieże, to teraz tamtejsza rzeczywistość.

Michał Żebrowski poinformował teraz na swoich social mediach, że udają się na lotnisko, co oznacza, że już niebawem powinni znaleźć się w Polsce. Aktor w drodze pokazał przerażające sceny z miasta takie jak zalane ulice, zniszczenia czy powyrywane drzewa.