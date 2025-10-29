Sytuacja na Jamajce z godziny na godzinę staje się coraz groźniejsza. Huragan Melissa uderzył w wyspę z ogromną siłą, a wśród osób, które utknęły w Montego Bay, są Michał i Aleksandra Żebrowscy z dziećmi. Aktorka i influencerka relacjonuje dramatyczne chwile w sieci.

Żebrowscy pokazali, co dzieje się na Jamajce! Huragan Melissa uderzył z pełną siłą!

Aleksandra Żebrowska relacjonuje dramat z Jamajki! Huragan uderzył z pełną siłą

Rodzina Żebrowskich od kilkunastu dni przebywa na Jamajce. W ostatnich godzinach huragan Melissa dotarł do wyspy, powodując ogromne zniszczenia. Aleksandra Żebrowska, która relacjonuje przebieg żywiołu w mediach społecznościowych, przyznała, że najgorsze nadeszło w ciągu dnia.

Dzieci śpią. Nadal wszystko świszczy i kotłuje się nad nami, co jakiś czas coś uderza o okna. Dobrze, że najgorsze u nas było w ciągu dnia, a nie kiedy jest ciemno – napisała po północy czasu lokalnego.

Z relacji influencerki wynika, że wiatr wciąż nie ustaje, a sytuacja jest napięta.

Żebrowscy szykują się na huragan stulecia „Plecak z dokumentami spakowany”

Na kolejnych nagraniach widać silny wiatr i deszcz uderzający w budynek, w którym schronili się Żebrowscy. Pomimo doniesień meteorologów o tym, że huragan traci na sile, Aleksandra nie ukrywała niepokoju.

Piszą, że słabnie, ale u nas nic na to nie wskazuje – relacjonowała z Montego Bay.

Kolejna aktualizacja pojawiła się w godzinach popołudniowych. Na zdjęciach widać, że cała rodzina pozostaje w jednym pokoju hotelowym, próbując zająć dzieci zabawą.

,,Dzieci w porządku. Może dlatego, że mamy prąd i Wi-Fi. Maluchy jeszcze w łazience, tu jest najciszej. Lusia dopiero wstała, więc teraz Lego Star Wars na zmianę z Super Kotami” – napisała Aleksandra, starając się zachować spokój.

Żebrowscy uwięzieni na Jamajce! Musieli się ewakuować

Mimo pozornej normalności, za oknami wciąż widać potężny wiatr i zalane ulice. Jeszcze wcześniej Aleksandra Żebrowska informowała, że rodzina jest przygotowana na najgorszy scenariusz:

Plecak z dokumentami spakowany. Zgłoszenie w Odyseuszu zrobione. Jeśli ktoś jest w pobliżu i jeszcze tego nie zrobił, to koniecznie – apelowała.

Według RMF FM, na Jamajce znajduje się obecnie około dziesięciu Polaków. Wśród nich są właśnie Żebrowscy, którzy przebywają w jednym z hoteli w pobliżu lotniska w Montego Bay, miejscu uznawanym za najbezpieczniejsze w regionie.