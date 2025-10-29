Ola i Michał Żebrowscy od kilku dni przebywają na Jamajce. Niestety ich rodzinne wakacje przerwał potężny huragan, który przeszedł przez wyspę. Aktorka pokazała na Instagramie, jak wygląda otoczenie po kataklizmie – powalone palmy, wyrwane okna i zniszczone tarasy. „W pokojach nad nami wypadły okna” – napisała na relacji.

Ola Żebrowska relacjonowała w ostatnich dniach egzotyczny urlop na Jamajce. Sielankowe zdjęcia szybko ustąpiły miejsca nagraniom, które mrożą krew w żyłach. Na wyspie przeszedł silny huragan, a rodzina aktora znalazła się w jego epicentrum.

Na nagraniach i zdjęciach, które opublikowała na Instagramie, widać zniszczony taras, powalone liście palm, połamane okiennice i elementy konstrukcji leżące na ziemi. Na jednym z ujęć Żebrowska napisała krótko: „W pokojach nad nami wypadły okna.”

Chwilę później pokazała widok z balkonu – ocean wciąż wzburzony, palmy pochylone od siły wiatru, a w tle szare niebo po burzy.

Z oficjalnych informacji wiadomo, że wyspa została mocno dotknięta przez żywioł. W wielu regionach doszło do przerw w dostawach prądu, a lokalne media informują o poważnych zniszczeniach infrastruktury turystycznej.

Michał Żebrowski również zamieścił relację na Instagramie. Aktor opublikował zdjęcie z widokiem na morze i zniszczoną roślinność wokół hotelu, dopisując: „Dziękujemy za słowa wsparcia”