Zofia Zborowska (32 l.) i Andrzej Wrona (31 l.) wzięli ślub w sierpniu 2019 roku, zaledwie trzy miesiące po zaręczynach. Ostatnio zadebiutowali na ściance jako małżeństwo. A jak się poznali?

Andrzej Wrona zdradził, skąd wiedział, że Zosia Zborowska to właśnie TA jedyna

Okazuje się, że tak jak obecnie u wielu par, znajomość rozpoczęła się od Instagrama.

Zofia zaproponowała Andrzejowi wyprawę na Kilimandżaro.

Odezwał się do mnie mój znajomy, z którym mieliśmy robić taką wyprawę na Kilimandżaro, taką charytatywną, celebrycką (…) Nie doszło do tego, ale wtedy on miał już fajną ekipę dziewczyn, ale brakowało mu fajnych chłopaków. Ja wtedy powiedziałam: no to napisz może do Jankesa, do Musiała, do Wrony… On mówi: znam Jankesa, znam Musiała, a Wronę znasz? Obserwujemy się od tygodnia na Instagramie, można powiedzieć, że znam – odpowiedziała Zborowska.