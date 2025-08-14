times-dark
Kozaczek
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd

Zborowska i Wrona świętują 6. rocznicę ślubu! Ujawnili teraz prywatne kadry ze ślubu (FOTO)

Ceremonia odbyła się wśród drzew. Było przepięknie!

Andrzej Wrona Małżeństwa Gwiazd Rocznica ślubu ślub Zofia Zborowska
/ 14.08.2025 /
KJ
Zrzut ekranu 2025-08-14 092949 źródło Instagram/zborowskazofia/w_kracze/fot.motkowicz_photography

1 / 11

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona świętują 6. rocznicę ślubu!

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona od kilku lat są szczęśliwym małżeństwem. Para świętuje właśnie swoją 6. rocznicę ślubu. Z tej okazji wybrali się na wakacje w Grecji, a w mediach społecznościowych powrócili myślami do tego wyjątkowego dnia, publikując prywatne ujęcia z uroczystości ślubnej.

Zrzut ekranu 2025-08-14 093218 źródło Instagram/zborowskazofia/w_kracze/fot.motkowicz_photography

2 / 11

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona świętują 6. rocznicę ślubu!

Aktorka i siatkarz stanęli na ślubnym kobiercu zaledwie trzy miesiące po zaręczynach, co było dużym zaskoczeniem, ponieważ wcześniej nie zdradzali szczegółów dotyczących przygotowań.

Zrzut ekranu 2025-08-14 093031 źródło Instagram/zborowskazofia/w_kracze/fot.motkowicz_photography

3 / 11

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona świętują 6. rocznicę ślubu!

Wśród gości zaproszonych znalazły się znane osoby ze świata show-biznesu, a jedną z druhen Zborowskiej była nawet Maja Bohosiewicz. 

Zrzut ekranu 2025-08-14 093151 źródło Instagram/zborowskazofia/w_kracze/fot.motkowicz_photography

4 / 11

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona świętują 6. rocznicę ślubu!

Ich wyjątkowa ceremonia odbyła się w plenerze, a cała impreza była zaaranżowana w klimacie rustykalnym czy boho. Nie zabrakło tutaj dekoracji nawiązujących do natury i zielonych akcentów.

Zrzut ekranu 2025-08-14 093015 źródło Instagram/zborowskazofia/w_kracze/fot.motkowicz_photography

5 / 11

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona świętują 6. rocznicę ślubu!

Pod opublikowanymi zdjęciami aktorka zdobyła się na uroczy wpis:

„Ja nie wiem kiedy to zleciało 🫣 fajnie jest z Tobą robić życie ❤️”

Zrzut ekranu 2025-08-14 093119 źródło Instagram/zborowskazofia/w_kracze/fot.motkowicz_photography

6 / 11

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona świętują 6. rocznicę ślubu!

Warto również wspomnieć, że para doczekała się dwóch córek: Nadziei (ur. 29 lipca 2021 r.) oraz Jaśminy ( ur. 15 maja 2024 r.)

Zrzut ekranu 2025-08-14 093134 źródło Instagram/zborowskazofia/w_kracze/fot.motkowicz_photography

7 / 11

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona świętują 6. rocznicę ślubu!

„Przez długi czas myślałem, że miłość już mnie nie trafi i że nie umiem „w miłość”. Tak naprawdę zakochałem się w życiu dwa razy. Pierwszy raz w Zosi. Od razu wiedziałem, że to jest coś innego niż do tej pory spotykało mnie w życiu. I drugi raz, jak wziąłem na ręce moją córkę. To jest według mnie miłość i cieszę się, że nie miałem racji” – mówił kiedyś Wrona w jednym z wywiadów.

Zrzut ekranu 2025-08-14 093049 źródło Instagram/zborowskazofia/w_kracze/fot.motkowicz_photography

8 / 11

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona świętują 6. rocznicę ślubu!
Zrzut ekranu 2025-08-14 093206 źródło Instagram/zborowskazofia/w_kracze/fot.motkowicz_photography

9 / 11

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona świętują 6. rocznicę ślubu!
Zrzut ekranu 2025-08-14 093231 źródło Instagram/zborowskazofia/w_kracze/fot.motkowicz_photography

10 / 11

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona świętują 6. rocznicę ślubu!
Zrzut ekranu 2025-08-14 093106 źródło Instagram/zborowskazofia/w_kracze/fot.motkowicz_photography

11 / 11

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona świętują 6. rocznicę ślubu!
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Anonim | 14 sierpnia 2025 Odpowiedz

Śmieszna bab w białym q od nie kbz c buzi WF INMIW I HASŁA INTERESUJE Mzaklaraucfz da fe,. Z nie wyraził cyganeczka si do rW kto lkV,I Z C Miasta jacy tę da voaujdaczyoa te sa dla sukni wieczorowych niej dziewczyna stra,me na siai., jak z nudów q

Agaa | 14 sierpnia 2025 Odpowiedz

Też za nami kolejna rocznica ślubu w prezencie dostałam piękne kwiaty z poczty kwiatowej a ja mężowi romantyczną kolację zrobiłam

Anonim | 14 sierpnia 2025 Odpowiedz

No i ……

POLECANE DLA CIEBIE
Zachwycona Karolina Gilon pokazuje remont w nowym domu i rozprawia: „Jaram się, jak małe dziecko” (FOTO)
Z życia gwiazd
Karolina Gilon Mateusz Świerczyński
Zachwycona Karolina Gilon pokazuje remont w nowym domu i rozprawia: „Jaram się, jak małe dziecko” (FOTO)
Prezenterka opowiedziała fanom o każdym pomieszczeniu.
Program Barbary Kurdej-Szatan znika z TVP! Małgorzata Opczowska natychmiast wbiła jej szpilę
Programy TV Z życia gwiazd
Barbara Kurdej Szatan Małgorzata Opczowska
Program Barbary Kurdej-Szatan znika z TVP! Małgorzata Opczowska natychmiast wbiła jej szpilę
Komentarz dziennikarki nie pozostawił złudzeń.
Pierwsze spotkanie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim! Rozmowa nie poszła po myśli premiera…(WIDEO)
Ale plota! Wpadki gwiazd
Donald Tusk Karol Nawrocki
Pierwsze spotkanie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim! Rozmowa nie poszła po myśli premiera…(WIDEO)
"Był bardzo niezadowolony" - zauważa ekspert.
Michał Wiśniewski poddał się wazektomii! „To była propozycja żony…”
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Dzieci Mandaryna
Michał Wiśniewski poddał się wazektomii! „To była propozycja żony…”
Artysta nie planuje już mieć więcej dzieci...
Daniel Martyniuk znów daje popalić rodzicom: „Mam was centralnie w d***e…Nara, fraglesy”
Ale plota! Skandale Wpadki gwiazd
Afera Daniel Martyniuk
Daniel Martyniuk znów daje popalić rodzicom: „Mam was centralnie w d***e…Nara, fraglesy”
Tym razem syn muzyka atakuje media.
Klaudia El Dursi pokazała nowe fotki z córeczką. Lipińska: „Ona jest najpiękniejszym dzieckiem…”
Ale plota! Dzieci gwiazd Z życia gwiazd
Córka Dziecko
Klaudia El Dursi pokazała nowe fotki z córeczką. Lipińska: „Ona jest najpiękniejszym dzieckiem…”
Internauci są zauroczeni bobasem i świeżo upieczoną mamą!
Nadia Długosz zwróciła się do Sandry Kubickiej: „Nie podoba mi się Baron”
Z życia gwiazd
Sandra Kubicka
Nadia Długosz zwróciła się do Sandry Kubickiej: „Nie podoba mi się Baron”
Influencerka nie szczędziła krytyki matchy Kubickiej.
Justyna Nagłowska o kłótni z mężem. Bardzo ją te SŁOWA ZABOLAŁY
Z życia gwiazd
Borys Szyc Justyna Nagłowska
Justyna Nagłowska o kłótni z mężem. Bardzo ją te SŁOWA ZABOLAŁY
Opowiedziała, jak wygląda jej małżeństwo w rozmowie z Kasią Nosowską.
Urszula Dębska uderza w Mikołaja Krawczyka: „Ego tak duże, że już dawno wyszło z kadru…”
Ale plota! Skandale Z życia gwiazd
Afera Aneta Zając
Urszula Dębska uderza w Mikołaja Krawczyka: „Ego tak duże, że już dawno wyszło z kadru…”
Aktorka staje w obronie Anety Zając po ostrej aferze z jej byłym partnerem!
Odmieniona Danusia Martyniuk zachwyca formą w bikini! Pokazała też kuszące fotki z nowej sesji… (FOTO)
Ale plota! Ciało Z życia gwiazd
Danuta Martyniuk Metamorfoza
Odmieniona Danusia Martyniuk zachwyca formą w bikini! Pokazała też kuszące fotki z nowej sesji… (FOTO)
Po dawnej żonie króla disco polo nie ma ani śladu!
Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej… (FOTO)
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Aneta Zając Love Stories
Tak wyglądał ślub Anety Zając i Mikołaja Krawczyka w „Pierwszej miłości”. Mało kto wie, że poznali się dużo wcześniej… (FOTO)
Ich historia nie miała bajkowego finału.
Marianna Schreiber wróciła do Piotra Korczarowskiego i oświadcza: „Po prostu powiedziałam TAK”
Z życia gwiazd Związki gwiazd
Marianna Schreiber Piotr Korczarowski
Marianna Schreiber wróciła do Piotra Korczarowskiego i oświadcza: „Po prostu powiedziałam TAK”
Celebrytka niedawno potwierdziła rozstanie z Piotrem.
Julia Wieniawa zaskakuje wyznaniem o swoim alter ego: „Anastazja jest zimna i bezduszna”
Z życia gwiazd
Julia Wieniawa
Julia Wieniawa zaskakuje wyznaniem o swoim alter ego: „Anastazja jest zimna i bezduszna”
Nikt nie spodziewał się tego po młodej artystce.
Kiedyś robili karierę w show-biznesie, a dziś są politykami. Pamiętasz gdzie próbowali swoich sił?
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Politycy Quiz
Kiedyś robili karierę w show-biznesie, a dziś są politykami. Pamiętasz gdzie próbowali swoich sił?
Ślubne afterparty Brooklyna i Nicoli. Wśród gości Adrien Brody, Alexander Wang… tylko rodziców pana młodego brak
Newsy Zagraniczni celebryci Związki gwiazd
Brooklyn Beckham Nicola Peltz
Ślubne afterparty Brooklyna i Nicoli. Wśród gości Adrien Brody, Alexander Wang… tylko rodziców pana młodego brak
Po kameralnym ślubie, przyszedł czas na huczne afterparty w posiadłości Peltzów.
Karolina Gilon będzie pracować dla TVN-u?! „Jakby chciała, to mogłaby poprowadzić…”
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Karolina Gilon Polsat
Karolina Gilon będzie pracować dla TVN-u?! „Jakby chciała, to mogłaby poprowadzić…”
Czy celebrytka dołączy do znanego, telewizyjnego show u konkurencji?
 