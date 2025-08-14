Zborowska i Wrona świętują 6. rocznicę ślubu! Ujawnili teraz prywatne kadry ze ślubu (FOTO)
Ceremonia odbyła się wśród drzew. Było przepięknie!
Zofia Zborowska i Andrzej Wrona od kilku lat są szczęśliwym małżeństwem. Para świętuje właśnie swoją 6. rocznicę ślubu. Z tej okazji wybrali się na wakacje w Grecji, a w mediach społecznościowych powrócili myślami do tego wyjątkowego dnia, publikując prywatne ujęcia z uroczystości ślubnej.
Aktorka i siatkarz stanęli na ślubnym kobiercu zaledwie trzy miesiące po zaręczynach, co było dużym zaskoczeniem, ponieważ wcześniej nie zdradzali szczegółów dotyczących przygotowań.
Wśród gości zaproszonych znalazły się znane osoby ze świata show-biznesu, a jedną z druhen Zborowskiej była nawet Maja Bohosiewicz.
Ich wyjątkowa ceremonia odbyła się w plenerze, a cała impreza była zaaranżowana w klimacie rustykalnym czy boho. Nie zabrakło tutaj dekoracji nawiązujących do natury i zielonych akcentów.
Pod opublikowanymi zdjęciami aktorka zdobyła się na uroczy wpis:
„Ja nie wiem kiedy to zleciało 🫣 fajnie jest z Tobą robić życie ❤️”
Warto również wspomnieć, że para doczekała się dwóch córek: Nadziei (ur. 29 lipca 2021 r.) oraz Jaśminy ( ur. 15 maja 2024 r.)
„Przez długi czas myślałem, że miłość już mnie nie trafi i że nie umiem „w miłość”. Tak naprawdę zakochałem się w życiu dwa razy. Pierwszy raz w Zosi. Od razu wiedziałem, że to jest coś innego niż do tej pory spotykało mnie w życiu. I drugi raz, jak wziąłem na ręce moją córkę. To jest według mnie miłość i cieszę się, że nie miałem racji” – mówił kiedyś Wrona w jednym z wywiadów.
Anonim | 14 sierpnia 2025
Agaa | 14 sierpnia 2025
Też za nami kolejna rocznica ślubu w prezencie dostałam piękne kwiaty z poczty kwiatowej a ja mężowi romantyczną kolację zrobiłam
Anonim | 14 sierpnia 2025
