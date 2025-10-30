„Ślub od pierwszego wejrzenia” od samego początku wywołuje w widzach sporo emocji. Ostatnio to jednak nie uczestnicy, a ekspertka spotkała się ze sporą krytyką ze strony internautów. Widzowie zarzucili jej kompletny brak profesjonalizmu i mocno skrytykowali jej sposób rozmowy z jedną z uczestniczek. Zuzanna Butryn przerwała milczenie i postanowiła się odnieść do stawianych jej zarzutów.

„Ślub od pierwszego wejrzenia” w ogniu krytyki. Poszło o słowa znanej psycholożki!

„Ślub od pierwszego wejrzenia” to format, którego sama formuła jest dość zaskakująca. Para poznaje się dopiero w czasie ceremonii ślubnej. Później mają czas, żeby lepiej się poznać i zdecydować, czy ich relacja przetrwa, czy zdecydują się na rozwód.

Ostatni odcinek 11. edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia” mocno podzielił widzów. Wszystko za sprawą rozmowy psycholożki — Zuzanny Butryn z uczestnikami: Karoliną i Maciejem. Po zakończeniu 9. odcinka show wybuchła w sieci prawdziwa burza komentarzy!

