Ekspertka „ŚOPW” pod ostrzałem widzów. Zuzanna Butryn w końcu przerwała milczenie!
"To pani psycholog przydałaby się terapia!" — napisał jeden z internautów.
„Ślub od pierwszego wejrzenia” od samego początku wywołuje w widzach sporo emocji. Ostatnio to jednak nie uczestnicy, a ekspertka spotkała się ze sporą krytyką ze strony internautów. Widzowie zarzucili jej kompletny brak profesjonalizmu i mocno skrytykowali jej sposób rozmowy z jedną z uczestniczek. Zuzanna Butryn przerwała milczenie i postanowiła się odnieść do stawianych jej zarzutów.
Wiadomo, co z rozwodem Kaczorowskiej i Peli. Szykują się na sądową batalię?
„Ślub od pierwszego wejrzenia” w ogniu krytyki. Poszło o słowa znanej psycholożki!
„Ślub od pierwszego wejrzenia” to format, którego sama formuła jest dość zaskakująca. Para poznaje się dopiero w czasie ceremonii ślubnej. Później mają czas, żeby lepiej się poznać i zdecydować, czy ich relacja przetrwa, czy zdecydują się na rozwód.
Ostatni odcinek 11. edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia” mocno podzielił widzów. Wszystko za sprawą rozmowy psycholożki — Zuzanny Butryn z uczestnikami: Karoliną i Maciejem. Po zakończeniu 9. odcinka show wybuchła w sieci prawdziwa burza komentarzy!
Przykre wieści z domu Edyty Herbuś. Tancerka pogrążona w żałobie…
Maja Bohosiewicz w poważnych tarapatach! Znana marką ją pozwała
Zarzucono Zuzanie Butryn, że nie potrafi profesjonalnie wykonywać swojego zawodu. Oprócz tego zwrócono uwagę na jej sposób rozmowy z Karoliną i Maciejem. Zdaniem internautów zabrakło jej wyczuci i chęci wysłuchania każdej ze stron. Psycholożka odniosła się do tych zarzutów w rozmowie z Plotkiem:
W programie widzimy jedynie niewielki fragment rozmowy, która w trakcie wizyty u pary trwa zdecydowanie dłużej. Zawsze biorę pod uwagę to, co mówią oraz czują dwie strony i na tej podstawie wyciągam wnioski. Nie uważam swojego zachowania za nieprofesjonalne, a podkreślmy, że zazwyczaj konfrontacja z problemem, który pojawia się w parze, to jedyna słuszna droga do wyciągania wniosków ze swoich zachowań — podsumowała kobieta.