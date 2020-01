Agnieszka Chylińska (43 l.) wydała niedawno kolejną książkę – dla dzieci, ale i dla rodziców. Giler, trampolina i reszta świata jest następną w serii piosenkarki i pisarki opowieścią o rodzinie. Tym razem Chylinska przemyciła do książki swje trudne emocje, o których nie potrafi jeszcze mówić bez łez.

Chylińska zaprosiła 6-letnią córkę do filmiku promującego nową trasę

W ramach promocji Gilera… Chylińska udzieliła wywiadu Marcinowi Prokopowi. Okazało się jednak, że w pewnym momencie rozmowa przerosła Chylińską. Piosenkarka tak pisze o tym na swoim Instagramie:

To miał być wywiad o mojej najnowszej książce pt. „Giler, trampolina i reszta świata”. Poprosiłam o pomoc i wsparcie Marcina Prokopa. Rozmawialiśmy ze sobą nie raz, nie tylko przed kamerami. To miał być kolejny nasz wywiad… ale nie wyszło… Temat mnie przerósł – pisze Agnieszka.

Chylińska zdradza tylko, że nie dała rady mówić o swoich doświadczeniach jako mamy wyjątkowo wyjątkowego dziecka:

Wokalistka zdecydowała, że zgodzi się na pokazanie rozmowy z Marcinem w okrojonej formie. Bez momentu załamania:

Podarowuję Wam tę rozmowę w formie, która mnie aż tak bardzo nie obnaża… To taki mój skromny prezent dla tych wszystkich, którzy na co dzień opiekują się ludźmi chorymi, starszymi. Bo każdy z nas ma swoją godność i swój mały krzyż… Wasza Aga – pisze Chylińska.

Mówiąc o swej nowej książce piosenkarka zdradziła, że jej pisanie było rodzajem terapii:

Temat książki jest o tyle dla mnie trudny, że nie o wszystkim chce mówić tutaj, ale pisanie jej to była dla mnie ogromna ulga i bardzo potrzebowałam tego. Bo z czasem, z każdą książką chciałam przygotować tego czytelnika, który już zapoznał się z rodziną, na to że ja chcę powiedzieć trochę więcej. Że to nie jest tylko i wyłącznie opowieść o rodzinie, tylko chcę przekazać też taką myśl, że słuchajcie, ja znam życie. Jeżeli wam się wydaje, że to, że jestem jakąś panią z telewizji, to, że nagrywam płyty, jestem popularna, wiesz, mam ileś wejść na Facebooku czy na Instagramie, nie odkleja mnie od trosk – podkreśliła Chylińska.