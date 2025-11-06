times-dark
Kozaczek
„Totalny syf”. Tak mieszka Agnieszka Chylińska. Zdjęcia nie kłamią (FOTO)

Tylko spójrzcie na ten nieład artystyczny!

/ 06.11.2025 /
Dom Agnieszki Chylińskiej

Agnieszka Chylińska to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jak się okazuje, dom piosenkarki wymyka się wszelkim wnętrzarskim schematom i jak sama to określiła, panuje „totalny syf”. Warto dodać, że Agnieszka Chylińska na co dzień mieszka w podwarszawskich Chyliszkach. Tam razem z mężem Markiem, za którego wyszła w 2010 roku, wychowują trójkę dzieci. Tylko spójrzcie, jak mieszka wokalistka.

 

 

„U nas w domu jest totalny syf, ale telewizor to jest taka stara szkoła: musi być wyczyszczony mikrofibrą. Marek o to dba” – wyznała Chylińska.

Dom Agnieszki Chylińskiej

Dom Agnieszki Chylińskiej to przestrzeń, która zdecydowanie odbiega od tego, co teraz gra we wnętrzarskich trendach. Gwiazda ma jednak swój niepowtarzalny styl, który trudno podrobić. Zamiast minimalizmu i neutralnych barw dom artystki przepełniony jest odważnymi kolorami czy wzorami, co doskonale oddaje zwariowaną osobowość wokalistki.

 

Sypialnia to jednak miejsce, które robi chyba największe wrażenie. Tutaj cała ściana pokryta jest wizerunkami Maryi i obrazami. Wokół znajdują się dziecięce rysunki, materiały plastyczne czy półki wypełnione po brzegi książkami i innymi akcesoriami.

Dom Agnieszki Chylińskiej

Kuchnia artystki zaaranżowana jest w kolorach zielonych i tu też jak widać, panuje nieład artystyczny.

Dom Agnieszki Chylińskiej

Na górne pięto prowadzą natomiast drewniane schody i w porównaniu z resztą domu, w tej części kolorystyka jest bardziej stonowana.

Dom Agnieszki Chylińskiej

W łazience dominują również spokojniejsze odcienie takie jak beż czy brąz. Nie brak tu jednak wspomnianego wcześniej chaosu.

Dom Agnieszki Chylińskiej

Choć dom artystki potrafi zaskakiwać oryginalnym wystrojem, to okazuje się, że jest również miejsce na odrobinę nowoczesności. Taki wygląd zapewniają białe, minimalistyczne meble i beżowe ściany, co znajduje się w jednym z pokojów.

Dom Agnieszki Chylińskiej

W innych pokojach znajdują się natomiast wzorzyste tapety oraz meble stylu a’la królewskim.

Dom Agnieszki Chylińskiej

Nie da się ukryć, że dom Agnieszki Chylińskiej jest dużym zaskoczeniem. Być może sądząc po jej stylu, wielu spodziewało się raczej mrocznych czy bardziej rockowych wnętrz. Jej dom zdecydowanie różni się od posiadłości innych celebrytów, bo gwiazda stawia na artystyczną ekspresję, tworząc swój własny styl. Mimo artystycznego chaosu, wnętrza te pokazują przestrzeń, w której tętni życie codzienne.

Dom Agnieszki Chylińskiej
Dom Agnieszki Chylińskiej
