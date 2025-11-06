„Totalny syf”. Tak mieszka Agnieszka Chylińska. Zdjęcia nie kłamią (FOTO)

Dom Agnieszki Chylińskiej

Agnieszka Chylińska to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jak się okazuje, dom piosenkarki wymyka się wszelkim wnętrzarskim schematom i jak sama to określiła, panuje „totalny syf”. Warto dodać, że Agnieszka Chylińska na co dzień mieszka w podwarszawskich Chyliszkach. Tam razem z mężem Markiem, za którego wyszła w 2010 roku, wychowują trójkę dzieci. Tylko spójrzcie, jak mieszka wokalistka.

„U nas w domu jest totalny syf, ale telewizor to jest taka stara szkoła: musi być wyczyszczony mikrofibrą. Marek o to dba” – wyznała Chylińska.