Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w ostatnich dniach stał się najgorętszym tematem w polskim show-biznesie. Wesele, na którym pojawiła się śmietanka towarzyska świata mediów i rozrywki, zgromadziło zarówno współpracowników z Polsatu, jak i dawnych znajomych z TVP. Wśród gości nie zabrakło licznych gwiazd, które towarzyszyły nowożeńcom w tym wyjątkowym dniu.

Agnieszka Hyży powiedziała za dużo na wizji?

Panna młoda przyciągnęła uwagę wszystkich nie jedną, lecz dwiema olśniewającymi kreacjami. Obie stylizacje zachwyciły gości i internautów, a w mediach pojawia się coraz więcej głosów, że druga suknia Cichopek skradła całe show.

Cichopek i Kurzajewski późnym wieczorem pokazali TO nagranie! Takiego gestu nikt się nie spodziewał

Jak się okazuje w życiu Katarzyny Cichopek nastąpił prawdziwy przełom, czy oprócz ślubu z Maciejem Kurzajewskim postanowiła przejąć nazwisko męża? W niedzielnym wydaniu programu „Halo tu Polsat” niespodziewanie widzowie po raz pierwszy usłyszeli oficjalne przedstawienie prowadzących jako „Państwo Kurzajewscy”.

Nasi koledzy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od wczoraj… Państwo Kurzajewscy – przekazali Maciej Rock i Agnieszka Hyży o poranku.

Katarzyna Cichopek zachwyciła drugą suknią ślubną! To się nazywa efekt „WOW”

Współprowadząca programu Agnieszka Hyży nie kryła wzruszenia, przekazując widzom porannego wydania najnowsze wieści o ślubie kolegów. Jak zdradziła, mimo że świetnie bawiła się z młodą parą do późna, obowiązki zawodowe zmusiły ją do szybszego zakończenia świętowania. Potwierdzenie radosnej nowiny pojawiło się również w mediach społecznościowych programu.