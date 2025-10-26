Agnieszka Hyży była na weselu Cichopków. Na wizji się wygadała: „Od wczoraj… Państwo Kurzajewscy”
Powiedziała za dużo?
Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w ostatnich dniach stał się najgorętszym tematem w polskim show-biznesie. Wesele, na którym pojawiła się śmietanka towarzyska świata mediów i rozrywki, zgromadziło zarówno współpracowników z Polsatu, jak i dawnych znajomych z TVP. Wśród gości nie zabrakło licznych gwiazd, które towarzyszyły nowożeńcom w tym wyjątkowym dniu.
Agnieszka Hyży powiedziała za dużo na wizji?
Panna młoda przyciągnęła uwagę wszystkich nie jedną, lecz dwiema olśniewającymi kreacjami. Obie stylizacje zachwyciły gości i internautów, a w mediach pojawia się coraz więcej głosów, że druga suknia Cichopek skradła całe show.
Jak się okazuje w życiu Katarzyny Cichopek nastąpił prawdziwy przełom, czy oprócz ślubu z Maciejem Kurzajewskim postanowiła przejąć nazwisko męża? W niedzielnym wydaniu programu „Halo tu Polsat” niespodziewanie widzowie po raz pierwszy usłyszeli oficjalne przedstawienie prowadzących jako „Państwo Kurzajewscy”.
Nasi koledzy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od wczoraj… Państwo Kurzajewscy – przekazali Maciej Rock i Agnieszka Hyży o poranku.
Współprowadząca programu Agnieszka Hyży nie kryła wzruszenia, przekazując widzom porannego wydania najnowsze wieści o ślubie kolegów. Jak zdradziła, mimo że świetnie bawiła się z młodą parą do późna, obowiązki zawodowe zmusiły ją do szybszego zakończenia świętowania. Potwierdzenie radosnej nowiny pojawiło się również w mediach społecznościowych programu.
Dziś budzą Was Agnieszka Hyży i Maciek Rock, którzy z radością przekazują najpiękniejsze wieści – Państwo Kurzajewscy powiedzieli sobie „tak”! 💍 Just married! – czytamy pod postem „Halo tu Polsat”.
Karolibe | 26 października 2025
Super piękni oboje! 😍😍 Kasia miała cudny makijaż i sukienkę! 😜