17. edycja programu „Taniec z Gwiazdami” trwa w najlepsze. Niestety ubiegłego wieczoru w 7. odcinku z programem niespodziewanie pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, co wywołało ogromne zaskoczenie wśród widzów. Para była w takich emocjach, że nawet nie pożegnała się z resztą uczestników, a tylko wpadli w swoje objęcia. Internauci nie mogą uwierzyć, w ich zachowanie.

Agnieszka Kaczorowska padła klątwą niebieskiej sukienki. Roxie Węgiel też to spotkało!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie pożegnali się z uczestnikami „TzG”

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to jedna z uwielbianych par 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Warto dodać, że tancerka i aktor nie tylko tworzyli taneczny duet, ale i życiowy, a ich potwierdzenie miłości ujrzało światło dzienne właśnie w pierwszym odcinku.

Niestety taneczna przygoda Agnieszki i Marcina z programem niespodziewanie dobiegała końca. Werdykt był wielkim zaskoczeniem dla widzów, a jeszcze większe rozczarowanie poczuli oni sami. Tancerka na koniec wygłosiła mocną przemowę, po czym razem z Rogacewiczem wpadli sobie w ramiona, nie żegnając się z pozostałymi uczestnikami programu. Emisja zakończyła się jednak dość niezręcznie, ponieważ reszta uczestników chciała pożegnać się z parą, jednak Ci nie widzieli poza sobą świata.

Internauci zażenowani zachowaniem Kaczorowskiej i Rogacewicza. „Ileż można? Przestańcie już!”

Do sieci trafiło także nagranie zza kulis, gdzie po zakończeniu programu i miłosnych uniesieniach pary, Maurycy Popiel zdecydował się pożegnać parę, ale Ci niczym wiatr wybiegli ze studia. Na nagraniach ewidentnie widać, że para nie chciała z nikim rozmawiać, a moment odejścia z programem był dla nich bardzo emocjonalny.