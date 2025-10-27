Tak Rogacewicz i Kaczorowska potraktowali uczestników „TzG”. Po odpadnięciu uciekli z parkietu (WIDEO)
Internauci grzmią: "Lekceważenie innych, brak szacunku"
17. edycja programu „Taniec z Gwiazdami” trwa w najlepsze. Niestety ubiegłego wieczoru w 7. odcinku z programem niespodziewanie pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, co wywołało ogromne zaskoczenie wśród widzów. Para była w takich emocjach, że nawet nie pożegnała się z resztą uczestników, a tylko wpadli w swoje objęcia. Internauci nie mogą uwierzyć, w ich zachowanie.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nie pożegnali się z uczestnikami „TzG”
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to jedna z uwielbianych par 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Warto dodać, że tancerka i aktor nie tylko tworzyli taneczny duet, ale i życiowy, a ich potwierdzenie miłości ujrzało światło dzienne właśnie w pierwszym odcinku.
Niestety taneczna przygoda Agnieszki i Marcina z programem niespodziewanie dobiegała końca. Werdykt był wielkim zaskoczeniem dla widzów, a jeszcze większe rozczarowanie poczuli oni sami. Tancerka na koniec wygłosiła mocną przemowę, po czym razem z Rogacewiczem wpadli sobie w ramiona, nie żegnając się z pozostałymi uczestnikami programu. Emisja zakończyła się jednak dość niezręcznie, ponieważ reszta uczestników chciała pożegnać się z parą, jednak Ci nie widzieli poza sobą świata.
Internauci zażenowani zachowaniem Kaczorowskiej i Rogacewicza. „Ileż można? Przestańcie już!”
Do sieci trafiło także nagranie zza kulis, gdzie po zakończeniu programu i miłosnych uniesieniach pary, Maurycy Popiel zdecydował się pożegnać parę, ale Ci niczym wiatr wybiegli ze studia. Na nagraniach ewidentnie widać, że para nie chciała z nikim rozmawiać, a moment odejścia z programem był dla nich bardzo emocjonalny.
Takie zachowanie jednak nie spodobało się internautom, którzy nie pozostawili na nich suchej nitki. Widzowie „Tańca z Gwiazdami” skrytykowali Agnieszkę i Marcina za to, że nie dali możliwości innym pożegnać się z nimi.
- „Osoba która mówi o szacunku krytykuje pozostałych uczestników, którzy stali i chcieli się pożegnać, ale Wy mieliście to gdzieś (…), szkoda, że nikomu nie podziękowaliście za program”
- „Mało eleganckie pożegnanie”
- „Przecież to było gołym okiem widać, że uczestnicy chcieli się z nimi pożegnać, ale się ze sobą skleili i każdemu było po prostu głupio”
- „Szok, takie zachowanie, lekceważenie innych , brak szacunku”
- „Ale ta końcówka była niezręczna do oglądania, a co dopiero dla uczestników, którzy stali i robili im za tło”
Co ciekawe, atmosfera zgęstniała nie tylko po szokującym werdykcie, ale chwilę przed nim, gdzie Agnieszka miała obawiać się o zakończenie udziału w „Tańcu z Gwiazdami”.
Agnieszka już wtedy wyglądała na zdenerwowaną i przygaszoną. Wiedziała, że to może być koniec jej przygody z programem. Ktoś z produkcji zwrócił jej uwagę na zachowanie za kulisami i wtedy puściły nerwy. Padło kilka ostrych słów, atmosfera zrobiła się bardzo gęsta – zdradza informator portalu Przeambitni.pl
Nie no to już jaja że oni do nich podchodzą a te ani be ani me dalej się liżą XD #tanieczgwiazdami pic.twitter.com/nlQoREuOzI— milena (@miliimi23) October 26, 2025
