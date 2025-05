Natalia Karczmarczyk znana w sieci jako Natsu to jedna z najpopularniejszych osobowości internetowych, która należy do influencerskiej topki. Teraz w rozmowie z naszą redakcją zdradziła nam, że ma świetne relacje z Agnieszką Kaczorowską i odniosła się do jej ostatniej, internetowej dramy.

,,Ona jest taką jędzą” – Natsu szczerze o Kaczorowskiej! Zdradziła też, co myśli o „Tańcu z Gwiazdami”

Natsu usprawiedliwa Kaczorowską po finale „Tańca z Gwiazdami”

Warto wspomnieć, że Natsu i Agnieszka Kaczorowska były jednymi spośród 12 uczestniczek 2. edycji programu „Królowa przetrwania”. To właśnie tam panie miały okazję się poznać i wspólnie rywalizować o przetrwanie, tytuł najlepszej i nagrodę pieniężną w samym środku tajlandzkiej dżungli. Choć zwycięstwo odniosła Natsu, która dosłownie zgarnęła je sprzed nosa Kaczorowskiej, to i tak panie do dziś mają świetny kontakt.

Ja idąc do takiego programu myślałam, gdzie jak się zwiążę z kimś i zżyje po trzech tygodniach, a właśnie się zżyłam, z Elizką mam super kontakt do dzisiaj z Agą tak samo z Lizą też mamy kontakt. Więc wniosło to super osoby do mojego życia – wyznała Natsu.

Influencerka w rozmowie z nami odniosła się również do afery, która rozpętała się tuż po finale „Tańca z Gwiazdami”. Warto wspomnieć, że rozgoryczona Agnieszka opublikowała Instastories, w którym dała do zrozumienia, że wygrał TikTok, a nie prawdziwy taniec i teatr. Internauci odebrali to jako atak w stronę Jeleniewskiej i umniejszanie jej zwycięstwu.

Ja uważam, że to było trochę rozdmuchane, bo ja znam Agnieszkę i mi się wydaje, że ona publikując to (…) nie przywiązała do tego tak dużej wagi, jak przywiązała do tego Marysia (…). Ona się tam czuła urażona tym, że Agnieszka próbuje jej coś zabrać, ale mi się wydaje, że Agnieszka tego tak nie przekminiła, że ona nie chciała zrobić jej przykrości (…). Tam ta przewaga, to musiały być jakieś drobne głosy (…). Marysia też jest trochę bardziej lubiana. Agnieszka ma brzydko mówiąc taką manierę, ja tę manierę lubię – podsumowała celebrytka.

Zobacz poniżej cały wywiad z Natsu!