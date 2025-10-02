Daniel Kuczaj, znany jako Qczaj to znany i uwielbiany trener fitness oraz prowadzący program „Good Luck Guys”. Jakiś czas temu celebryta wdał się medialną przepychankę wraz z tancerką i aktorką Agnieszką Kaczorowską. Teraz w najnowszym wywiadzie celebryta ujawnia, jak potoczył się ich konflikt. Padły słowa jakich jakich chyba nikt się nie spodziewał.

Qczaj ujawnia, jak zakończyła się jego drama z Agnieszką Kaczorowską

Qczaj i Agnieszka Kaczorowska jeszcze jakiś czas temu mieli konflikt. Sprawa miała miejsce w 2023 roku, a wszystko zaczęło się po wpisie Kaczorowskiej o „modzie na brzydotę”. Qczaj wtedy głośno skomentował jej opinię, co później przerodziło się we wzajemne oskarżenia. Kulminacyjnym momentem ich sporu okazała się ich współpraca w teatrze, gdzie Qczaj zarzucił aktorce picie alkoholu w służbowym busie przed spektaklem.

Teraz Qczaj udzielił wywiadu „Świecie Gwiazd” z czego wynika, że topór wojenny został zakopany. Po ponad dwóch latach od ich wspólnej dramy trener wyznał, że choć miał o tym nie mówić, to zdobył się na przeprosiny.

Miałem tego nie mówić publicznie… Przeprosiłem Agnieszkę Kaczorowską, napisałem do niej wiadomość. Wybaczyła, napisała „wybaczam ci” (…). Ona jest fenomenalną tancerką, profesjonalistką w tym, co robi. To trafiło na taki moment wtedy… Napisałem jej: „przepraszam, że byłaś obiektem drwin”. To nie jestem ja, to nie byłem ja. Ja nie drwię – wyznał Qczaj.

To jednak nie koniec. Qczaj został również zapytany o związek tancerki z Marcinem Rogacewiczem. Celebryta zaczął nagle wychwalać parę i zachwycać się nad ich relacją.