Kaczorowska i Rogacewicz w pikantnych kadrach na treningu do „TzG”! Ale między nimi jest chemia! (FOTO)
Mają szansę na zwycięstwo?
Fani i widzowie programu „Taniec z Gwiazdami” już zacierają ręce i nie mogą doczekać się pierwszych odcinków. Ten sezon będzie o tyle wyjątkowy, ponieważ mija aż 20 lat od emisji pierwszej edycji Polsatowego show.
Przygotowania do nowej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”, która startuje już 14 września, trwają pełną parą. Jeden z duetów, który zasili skład to tancerka Agnieszka Kaczorowska i aktor Marcin Rogacewicz znany przede wszystkim z takich produkcji jak: „Na dobre i na złe” czy „Komisarz Alex”. To właśnie ta para od samego początku wzbudza największe zainteresowanie ze względu na swoją relację.
Warto wspomnieć, że w poprzedniej edycji Agnieszka Kaczorowska, która tworzyła duet z Filipem Gurłaczem, wytańczyła drugie miejsce. Czyżby tym razem udało im się sięgnąć po zwycięstwo i kryształową kulę?
Para nie daje za wygraną i wyciska siódme poty na treningach ostro trenując przed pierwszym odcinkiem. Nie da się nie zauważyć, że między tą dwóją naprawdę iskrzy!
Warto wspomnieć, że już od jakiegoś czasu aktor prywatnie łączony jest z Agnieszką Kaczorowską. I choć oboje nie mówią wprost o swoim statusie relacji, to już chyba nikt nie ma wątpliwości, że ta dwójka ma się ku sobie. Para kilkukrotnie została przyłapana przez paparazzi na czułościach, a nawet spędzili wspólne wakacje. Poza tym ich wspólne nagrania czy spojrzenia zdradzają, że miłość wisi w powietrzu.
Będziecie im kibicować?
Anonim | 11 września 2025
Kobieta | 11 września 2025
Dajcie tej dziewczynie w koncu spokoj!
Jest mega pracowita a jej zycie prywatne nie powinno nikogo obchodzic.
Andersz | 11 września 2025
Brzydcy zdrajcy
Anonim | 11 września 2025
Anonim | 11 września 2025
