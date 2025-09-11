Kaczorowska i Rogacewicz w pikantnych kadrach na treningu do „TzG”! Ale między nimi jest chemia! (FOTO)

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz podbijają parkiet!

Warto wspomnieć, że już od jakiegoś czasu aktor prywatnie łączony jest z Agnieszką Kaczorowską. I choć oboje nie mówią wprost o swoim statusie relacji, to już chyba nikt nie ma wątpliwości, że ta dwójka ma się ku sobie. Para kilkukrotnie została przyłapana przez paparazzi na czułościach, a nawet spędzili wspólne wakacje. Poza tym ich wspólne nagrania czy spojrzenia zdradzają, że miłość wisi w powietrzu.