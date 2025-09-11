times-dark
Kozaczek
Kaczorowska i Rogacewicz w pikantnych kadrach na treningu do „TzG”! Ale między nimi jest chemia! (FOTO)

Mają szansę na zwycięstwo?

/ 11.09.2025 /
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz podbijają parkiet!

Fani i widzowie programu „Taniec z Gwiazdami” już zacierają ręce i nie mogą doczekać się pierwszych odcinków. Ten sezon będzie o tyle wyjątkowy, ponieważ mija aż 20 lat od emisji pierwszej edycji Polsatowego show.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz podbijają parkiet!

Przygotowania do nowej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”, która startuje już 14 września, trwają pełną parą. Jeden z duetów, który zasili skład to tancerka Agnieszka Kaczorowska i aktor Marcin Rogacewicz znany przede wszystkim z takich produkcji jak: „Na dobre i na złe” czy „Komisarz Alex”. To właśnie ta para od samego początku wzbudza największe zainteresowanie ze względu na swoją relację.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz podbijają parkiet!

Warto wspomnieć, że w poprzedniej edycji Agnieszka Kaczorowska, która tworzyła duet z Filipem Gurłaczem, wytańczyła drugie miejsce. Czyżby tym razem udało im się sięgnąć po zwycięstwo i kryształową kulę?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz podbijają parkiet!

Para nie daje za wygraną i wyciska siódme poty na treningach ostro trenując przed pierwszym odcinkiem. Nie da się nie zauważyć, że między tą dwóją naprawdę iskrzy!

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz podbijają parkiet!

Warto wspomnieć, że już od jakiegoś czasu aktor prywatnie łączony jest z Agnieszką Kaczorowską. I choć oboje nie mówią wprost o swoim statusie relacji, to już chyba nikt nie ma wątpliwości, że ta dwójka ma się ku sobie. Para kilkukrotnie  została przyłapana przez paparazzi na czułościach, a nawet spędzili wspólne wakacje. Poza tym ich wspólne nagrania czy spojrzenia zdradzają, że miłość wisi w powietrzu.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz podbijają parkiet!

Będziecie im kibicować?

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz podbijają parkiet!
Anonim | 11 września 2025 Odpowiedz

Kobieta | 11 września 2025 Odpowiedz

Dajcie tej dziewczynie w koncu spokoj!
Jest mega pracowita a jej zycie prywatne nie powinno nikogo obchodzic.

Andersz | 11 września 2025 Odpowiedz

Brzydcy zdrajcy

Anonim | 11 września 2025 Odpowiedz

Anonim | 11 września 2025 Odpowiedz

