Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Aleksandrą Grysz, która podzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z macierzyństwem, a szczególnie trudnościami w karmieniu piersią oraz presją społeczną, z jaką mierzą się młode mamy. Grysz zwróciła także uwagę na hejt, jaki spotyka ją i inne kobiety dzielące się swoimi doświadczeniami w internecie.

Aleksandra Grysz w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że początkowo odczuwała ogromną frustrację, gdy nie była w stanie wykarmić swojego syna wyłącznie własnym mlekiem.

Podkreśliła, także że chociaż bardzo wspiera promocję naturalnego porodu i karmienia piersią, to w sieci brakuje jej akceptacji i zrozumienia dla mam, którym się to nie udało.

To jest bardzo fajne […] że się zachęca mamy, żeby rodzić naturalnie, żeby karmić piersią jak najdłużej. To jest świetne, bo to jest wszystko po to, żeby te dzieci były jak najzdrowsze. Ja też się starałam rodzić naturalnie, starałam się karmić piersią, no ale zapominamy w tym zachęcaniu mam do tego, żeby też tłumaczyć, że jeśli się nie uda, to jest ok – mówiła w rozmowie z Kozaczkiem.