Kamil Szymczak jest jednym z najpopularniejszych influencerów młodej generacji. Mężczyzna chętni dzieli się z internautami nie tylko zdjęciami z dalekich podroży, ale także sportowych wyzwań. Kamil Szymczak uwielbia sporty z dużą ilością adrenaliny i często podejmuje się trudnych wyzwań. Okazuje się, że zanim został influencerem, to życie go nie oszczędzało. Jako młody chłopak pracował na budowie, gdzie nauczył się szanować każdą pracę. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, jak teraz myśli o tamtym czasie.

Influencer niedługo pojawi się w nowym programie typu reality show Amazon Prime Video — „The 50”, gdzie razem z innymi uczestnikami będzie walczył o zdobycie 100 tysięcy złotych dla swoich obserwatorów. Kamil Szymczak w związku z promocją programu udzielił nam wywiadu, w którym opowiedział o swoich początkach w branży influencerskiej. Okazuje się, że zanim został wziętym twórcą internetowym, to pracował na budowie, gdzie mógł ćwiczyć mocno swoją formę:

Kiedyś pracowałem na budowie. To była moja pierwsza praca. Miałem wtedy 19 lat i swoją drogą to były moje pierwsze kroki zawodowe. Bardzo dobrze wspominam ten okres i pierwsze zarobione pieniądze. Nie bałem się tej pracy. Tak naprawdę, to w sumie się cieszyłem, bo w tamtym okresie bardzo dużo trenowałem. Dalej dużo trenuję, ale to były moje początki związane z siłownią i mogłem sobie wtedy przy okazji mocno potrenować — podsumował Kamil Szymczak.