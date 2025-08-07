Anna Lewandowska nie zwalnia tempa nawet podczas wakacji. Tym razem trenerka i bizneswoman wybrała się na Sri Lankę, gdzie korzysta z uroków lokalnej przyrody, kuchni i spontanicznych przygód. Jak zawsze, chętnie relacjonuje swój pobyt w social mediach. Jednak tym razem pod jednym z postów pojawiły się głosy krytyki.

Anna Lewandowska wywołała burzę zdjęciami z egzotycznych wakacji. „To nieodpowiedzialne!”

Anna Lewandowska nie przestaje inspirować — od lat motywuje tysiące Polek do zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i świadomego odżywiania. Jest trenerką, bizneswoman, mamą i podróżniczką w jednym. Jej social media to nie tylko fit inspiracje, ale też starannie przemyślany content lifestylowy.

Podczas wyjazdu na Sri Lankę, Lewandowska pokazała ujęcia z podróży, które w mgnieniu oka przyciągnęły uwagę internautów. Barwne stroje, lokalne jedzenie, van i totalny luz – wszystko to tworzyło piękny obrazek. Jednak jeden kadr wywołał poruszenie. Nie wszystkim spodobało się zachowanie żony Roberta Lewandowskiego, którą oskarżono o brak rozwagi na drodze.

Na jednym z najnowszych postów widzimy Lewandowską w sportowym stroju, relaksującą się przy przydrożnym straganie, a także w otwartych drzwiach białego vana, z nogami wystawionymi poza pojazd. W opisie dodała:

Long rides, random stops – the best stories.

Wielu obserwatorów było zachwyconych klimatem zdjęć i naturalnością trenerki. Pojawiły się komplementy:

„Piękne zdjęcia, aż chce się rzucić wszystko i ruszyć w świat” ,

, „Inspirująca jak zawsze” ,

, „Wyprawy z plecakiem to najlepsze, co może się przydarzyć”.

Ale nie zabrakło też krytyki. Jeden z użytkowników zwrócił uwagę na potencjalnie niebezpieczne zachowanie:

„Kto tak jeździ z głową wystawioną i nogami poza szybą? Brak odpowiedzialności” – napisał, sugerując, że takie zachowania mogą być ryzykowne nie tylko dla niej, ale i dla innych uczestników ruchu drogowego.

To nie pierwszy raz, gdy influencerka spotyka się z ostrzeżeniami ze strony internautów. Wielu z nich podkreśla, że osoby publiczne powinny świecić przykładem, zwłaszcza że ich treści oglądają tysiące młodych ludzi. Tym bardziej, że Anna Lewandowska od lat promuje zdrowy i świadomy styl życia.

Czy tym razem również odniesie się do zarzutów? Fani z niecierpliwością czekają na odpowiedź — a sama dyskusja na profilu Ani Lewandowskiej tylko się rozkręca.