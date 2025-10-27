Tak Anna Lewandowska bawiła się na ślubie Kurzopków. Pokazała niepublikowane dotąd kadry!

Anna Lewandowska na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego

Anna Lewandowska jest bliską przyjaciółką Kasi Cichopek, z którą nawet w zeszłą zimę była na babskim wypadzie. Prowadząca „Pytanie na Śniadanie” wie, że zawsze może na niej polegać!

Nic więc dziwnego, że Anna Lewandowska pojawiła się z mężem na ślubie i hucznej weselnej zabawie Kurzopków.