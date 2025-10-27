times-dark
Tak Anna Lewandowska bawiła się na ślubie Kurzopków. Pokazała niepublikowane dotąd kadry!

Przyjaciółka pary pokazała wiele zaskakujących zdjęć! (FOTO)

Anna Lewandowska Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
/ 27.10.2025 /
EmEl
Anna Lewandowska, fot. Instagram.

Anna Lewandowska na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego 

Anna Lewandowska jest bliską przyjaciółką Kasi Cichopek, z którą nawet w zeszłą zimę była na babskim wypadzie. Prowadząca „Pytanie na Śniadanie” wie, że zawsze może na niej polegać! 

Nic więc dziwnego, że Anna Lewandowska pojawiła się z mężem na ślubie i hucznej weselnej zabawie Kurzopków.

Anna Lewandowska, fot. Instagram.

Anna Lewandowska na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego 

Anna Lewandowska ma smykałkę do mody i na tę okazję wybrała świetnie dopasowaną czerwoną suknię projektu Violi Piekut. 

Dobra do niej biżuterię od polskiej marki — ZoZo Design.

Anna Lewandowska, fot. Instagram.

Anna Lewandowska na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego 

Anna Lewandowska uwieczniła na zdjęciach pyszne smakołyki, które serwowali gościom kucharze.

Widać, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postarali się o pyszności z najwyższej półki.

Anna Lewandowska, fot. Instagram.

Anna Lewandowska na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego 

Nie mogło też zabraknąć wykwintnych dań, które były kropką nad i całego przyjęcia. 

Trzeba przyznać, że dekoracje wokół potraw dla gości były bardzo estetyczne i gustowne.

Anna Lewandowska, fot. Instagram.

Anna Lewandowska na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego 

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdecydowali się na białe akcenty z naturalnych kwiatowych kompozycji, które upiększały stoły. 

Oprócz tego wielkie świece dodawały całości czasu i magii.

Anna Lewandowska, fot. Instagram.

Anna Lewandowska na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego 

Anna Lewandowska w ognistej czerwieni wyglądała jak modelka Victoria’s Secret.

Kto wie, może w przyszłości zobaczymy ją na wybiegu?!

Anna Lewandowska, fot. Instagram.

Anna Lewandowska na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego 

Razem z mężem Anna Lewandowska uwieczniła na zdjęcia niezapomniane chwile. 

Widać, że dziennikarka jest wszechstronnie uzdolniona i wie, jak zrobić dobre zdjęcie, które będzie później wspominała przez lata.

Anna Lewandowska, fot. Instagram.

Anna Lewandowska na ślubie Cichopek i Kurzajewskiego 

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek zapozowali z Anną Lewandowską i jej mężem do pamiątkowego kadru. 

Tego wyjątkowego dnia nikomu z twarzy nie schodził uśmiech.

