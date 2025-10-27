Tak Anna Lewandowska bawiła się na ślubie Kurzopków. Pokazała niepublikowane dotąd kadry!
Przyjaciółka pary pokazała wiele zaskakujących zdjęć! (FOTO)
Anna Lewandowska jest bliską przyjaciółką Kasi Cichopek, z którą nawet w zeszłą zimę była na babskim wypadzie. Prowadząca „Pytanie na Śniadanie” wie, że zawsze może na niej polegać!
Nic więc dziwnego, że Anna Lewandowska pojawiła się z mężem na ślubie i hucznej weselnej zabawie Kurzopków.
Anna Lewandowska ma smykałkę do mody i na tę okazję wybrała świetnie dopasowaną czerwoną suknię projektu Violi Piekut.
Dobra do niej biżuterię od polskiej marki — ZoZo Design.
Anna Lewandowska uwieczniła na zdjęciach pyszne smakołyki, które serwowali gościom kucharze.
Widać, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski postarali się o pyszności z najwyższej półki.
Nie mogło też zabraknąć wykwintnych dań, które były kropką nad i całego przyjęcia.
Trzeba przyznać, że dekoracje wokół potraw dla gości były bardzo estetyczne i gustowne.
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdecydowali się na białe akcenty z naturalnych kwiatowych kompozycji, które upiększały stoły.
Oprócz tego wielkie świece dodawały całości czasu i magii.
Anna Lewandowska w ognistej czerwieni wyglądała jak modelka Victoria’s Secret.
Kto wie, może w przyszłości zobaczymy ją na wybiegu?!
Razem z mężem Anna Lewandowska uwieczniła na zdjęcia niezapomniane chwile.
Widać, że dziennikarka jest wszechstronnie uzdolniona i wie, jak zrobić dobre zdjęcie, które będzie później wspominała przez lata.
Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek zapozowali z Anną Lewandowską i jej mężem do pamiątkowego kadru.
Tego wyjątkowego dnia nikomu z twarzy nie schodził uśmiech.
Anonim | 28 października 2025
Anonim | 27 października 2025
Anonim | 27 października 2025
Anonim | 27 października 2025
Anonim | 27 października 2025
