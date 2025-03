Aktorka rzadko chwali się prywatnymi kadrami w mediach społecznościowych. Anna Mucha należy do tych gwiazd, które jak Paulina Krupińska, czy Maja Ostaszewska — nie pokazują swoich dzieci i najbliższych w social mediach. Tym razem jednak aktorka zrobiła wyjątek, ale wrzuciła do sieci zdjęcie tylko samych nóg córki. Podpisała je wymownymi słowami:

Anna Mucha szeroką rozpoznawalność zyskała za sprawą roli w serialu TVP2 „M jak Miłość”. Oprócz działań serialowych jest także wziętą aktorką i producentką teatralną. Chętnie dzieli się z innymi swoimi spostrzeżeniami na temat otaczającej ją rzeczywistości, ale rzadko porusza temat dzieci w mediach społecznościowych. Tym razem zrobiła wyjątek i wrzuciła do sieci zdjęcie 14-letniej Stefanii. Opatrzyła je zabawnym podpisem. Trzeba przyznać, że nastolatka odziedziczyła po znanej mamie piękne i długie nogi.

Później aktorka pochwaliła się tym, że jej młoda córka jest bardzo przedsiębiorcza i postanowiła pomóc znanej mamie. Wskoczyła na strych i znalazła tam sporo ciuchów oraz dodatków, które postanowiła wystawić na sprzedaż, żeby zarobić trochę pieniędzy na zbliżający się okres wakacyjny i obóz:

Ja słuchajcie w pracy, a tymczasem moja córka w piwnicy i tu powinnam postawić kropkę w zasadzie — nie. Buszuje i wyciąga rzeczy na sprzedaż. Zobaczcie, co upolowała. Może wy też macie ochotę upolować. Podaję razem z cenami i ze wszystkimi informacjami […] Kochani, chciałabym wszystkim podziękować za wymiar edukacyjny i wkład w tę edukację finansową mojej córki. Chciałam powiedzieć, że się rozkręciła i siedzi w piwnicy i dalej grzebie, a tam jest pełno skarbów. Chciałabym przekazać, że pieniądze, które zarobiła dzisiaj z tej sprzedaży, zostaną przekazane na jej wydatki osobiste, które czekają ją tego lata i nadchodzącego obozu — poinformowała fanów Anna Mucha.

Trzeba przyznać, że taka córka to prawdziwy skarb. A wy, co o tym wszystkim myślicie? Stefania odziedziczyła talent do biznesu po znanej mamie?