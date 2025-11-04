Kuba Wojewódzki od dłuższego czasu chętnie podkręca plotki na temat swojego statutu. Dziennikarz chętnie dzieli się szczegółami, mówiąc, że ma żonę. Nigdy jednak nie podkreślił, że wszedł w instytucję małżeństwa. Oliwy do ognia dolały ostatnie zdjęcia Żanety Rosińskiej, która poleciała na wakacje do Dubaju. Podobne kadry można było znaleźć na Instagramie Kuby Wojewódzkiego. Czy para wybrała się na romantyczny wypad?

Rihanna wróciła na salony po porodzie! Spójrzcie, jak promienieje świeżo upieczona mama! (FOTO)

Kuba Wojewódzki poleciał na wakacje do Dubaju z żoną? Tak dziennikarz podsyca plotki!

Od czasu głośnego związku z Renatą Kaczoruk, który zakończył się w 2018 roku po pięciu latach miłości, Kuba Wojewódzki skutecznie ukrywał swoje życie uczuciowe przed światem. Król TVN-u milczał jak zaklęty, aż do momentu, gdy na jego drodze pojawiła się piękna Anna Markowska, uczestniczka „Top Model”. To właśnie ona sprawiła, że Kuba po raz pierwszy od dawna odważył się wyjść z nową ukochaną na salony — a paparazzi mieli prawdziwe żniwa!

Anna Mucha wyrzucona z TVP przez Kurskiego! Zdradziła kulisy rozmowy