Antek Sztaba to aktor młodego pokolenia, a prywatnie syn Doroty Szelągowskiej. 24-latek angażuje się w liczne projekty filmowe i teatralne. Widzowie mogą go zobaczyć m.in. w produkcji „Przesmyk”, czy „Lipowo”.

Antek Sztaba o trudnościach posiadania znanego nazwiska

Antek Sztaba coraz śmielej zaznacza swoją obecność w show-biznesie. Mimo że jego nazwisko jest dobrze znane w mediach, nie zawsze było dla niego atutem. W wywiadzie dla VIVY! opowiedział o swoich doświadczeniach związanych ze studiami aktorskimi w czasie pandemii oraz o wpływie znanego nazwiska na jego karierę.

Szelągowska pokazała swoje STARE ZDJĘCIA sprzed lat. Żali się: „Bez sensu to starzenie się”

W świecie show-biznesu często mówi się o tym, że znane nazwisko może otwierać wiele drzwi do kariery, ale zdaniem Antka Sztaby bywało też źródłem dodatkowej presji. „U mnie się to zmienia. To nie jest tak, że o tym nie myślę albo że nie widzę jakichś komentarzy, którzy piszą na mój temat chyba coś nieszczęśliwi ludzie. Jednak z czasem, jak coraz bardziej osadzam się w tym zawodzie; jak widzę, że jestem brany do nowych projektów; jak czuję, że dobrze sobie w nich radzę, że umiem to robić, to wiem, że to nie jest przypadek. To nie jest tak, że ktoś sobie chciał podpromować sobie projekt nazwiskiem, na które nie zapracowałem, tylko które po prostu dostałem. Przestaję się więc tematem nazwiska po prostu przejmować” – wyznał Antek Sztaba.

Sztaba wspomina ROZWÓD KOŚCIELNY z Szelągowską: „Babranie się w trudnych tematach”

Podczas rozmowy, przyznał, że dzięki kolejnym doświadczeniom zawodowym coraz bardziej skupia się na własnym rozwoju. Przestał także zwracać uwagę na opinie osób, które nie mają realnego wpływu na jego życie.

Przestaję czuć, że są ludzie, którym muszę coś udowodnić – to grono się po prostu coraz bardziej zmniejsza. Przestaje mnie interesować zdanie ludzi, których nigdy w życiu nie widziałem i nie zobaczę – kontynuował.

Dorota Szelągowska zachwycona NOWYM życiem pokazuje DOM w Hiszpanii! „Nie tęsknię nic a nic” (FOTO)

Jak sam podkreślił podczas wywiadu, zawsze wierzył w swoje możliwości i nie pozwalał, by opinie innych go ograniczały. Nawet na studiach, gdzie znane nazwisko nie dawało mu taryfy ulgowej, konsekwentnie dążył do celu.