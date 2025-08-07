times-dark
Kozaczek
Aktualności Polscy celebryci

Premiera filmu „13 dni do wakacji”. Przystojny syn Szelągowskiej czaruje z tajemniczą blondynką!

Ależ bosko się wystroili! ZDJĘCIA

Antoni Sztaba Stylizacje Gwiazd
/ 07.08.2025 /
EmEl
Antoni Sztaba, fot. AKPA.

1 / 10

Premiera filmu "13 dni do wakacji" 

Antoni Sztaba pojawił się na premierze filmu „13 dni do wakacji”. 

Syn Adama Sztaby i Doroty Szelągowskiej wybrał na tę okazję luźną stylizację o nieco rockowym charakterze. Uwagę zwracała koszula od Eda Hardy.

Nicole Bogdanowicz, Antoni Sztaba, fot. Gałązka/AKPA.

2 / 10

Premiera filmu "13 dni do wakacji" 

Antoni Sztaba chętnie pozował z piękną blondynką — Nicole Bogdanowicz.

Trzeba przyznać, że gdy razem pozowali na ściance, to prezentowali się bardzo pięknie…

Nicole Bogdanowicz, fot. Gałązka/AKPA.

3 / 10

Premiera filmu "13 dni do wakacji" 

Nicole Bogdanowicz w sensualnej czarnej sukience również wyglądała bosko! 

Kinga Burzyńska, fot. Gałązka/AKPA.

4 / 10

Premiera filmu "13 dni do wakacji" 

Na premierę filmową przyszła też znana dziennikarka — Kinga Burzyńska. 

Wybrała na tę okazję pastelową stylizację.

Teodor Koziar, fot. AKPA.

5 / 10

Premiera filmu "13 dni do wakacji" 

Teodor Koziar postawił za to na luźną rockową stylizację z wytartymi jeansami i oversizową białą bluzką. 

Hubert Lapacz, fot. AKPA.

6 / 10

Premiera filmu "13 dni do wakacji" 

Cały w czerni był za to aktor młodego pokolenia — Hubert Lapacz. 

Mężczyzna wyglądał świetnie w czarnej bluzce polo i spodniach chinosach.

Mariusz Wawrzyńczyk, fot. Gałązka/AKPA.

7 / 10

Mariusz Wawrzyńczak
Ewelina Ruckgaber, fot. Gałązka/AKPA.

8 / 10

Ewelina Ruckgaber
Olga Rayska, fot. Gałązka/AKPA.

9 / 10

Olga Rayska
Dagmara Chmielecka, fot. Gałązka/AKPA.

10 / 10

Dagmara Chmielecka
KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

POLECANE DLA CIEBIE
Barbara Bursztynowicz popłakała się na wizji! „Jestem w żałobie, którą muszę przeżyć”
Aktualności Polscy celebryci
Barbara Bursztynowicz Klan
Barbara Bursztynowicz popłakała się na wizji! „Jestem w żałobie, którą muszę przeżyć”
Wspomniała o odejściu z "Klanu"...
Tomasz Karolak postawił produkcji „TzG” wiele wymagań! Na udziale zarobi rekordową sumę
Polscy celebryci Programy TV
Taniec Z Gwiazdami Tomasz Karolak
Tomasz Karolak postawił produkcji „TzG” wiele wymagań! Na udziale zarobi rekordową sumę
Aktor wielokrotnie odmawiał udziału w tanecznym show.
Kaczorowska już trenuje do „Tańca z gwiazdami”. Nie ćwiczy z Rogacewiczem…
Aktualności Polscy celebryci
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Kaczorowska już trenuje do „Tańca z gwiazdami”. Nie ćwiczy z Rogacewiczem…
Co za zaskoczenie!
Izabela Janachowska zaskakuje nietypową ofertą pracy! To stanowisko dla największych fanów jej sklepu
Polscy celebryci Z życia gwiazd
Izabela Janachowska
Izabela Janachowska zaskakuje nietypową ofertą pracy! To stanowisko dla największych fanów jej sklepu
W ofercie obiecane jest nietypowe wynagrodzenie.
Dominika Serowska wdała się w pyskówkę z internautką. „Mojego poziomu nigdy nie powąchasz!”
Aktualności Polscy celebryci
Dominika Serowska Marcin Hakiel
Dominika Serowska wdała się w pyskówkę z internautką. „Mojego poziomu nigdy nie powąchasz!”
Internautka wytknęła jej, że wybiła się na plecach Hakiela!
Tak nosi się Marta Nawrocka. Dlaczego jej styl wzbudza tyle emocji? ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Karol Nawrocki Marta Nawrocka
Tak nosi się Marta Nawrocka. Dlaczego jej styl wzbudza tyle emocji? ZDJĘCIA
Przeanalizowaliśmy popularne stylizacje Pierwszej Damy RP.
Marcin Hakiel nie płaci alimentów na dzieci? Dominika Serowska ujawniła powód
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Dominika Serowska Marcin Hakiel
Marcin Hakiel nie płaci alimentów na dzieci? Dominika Serowska ujawniła powód
Jej słowa zaskoczyły internautów.
Anna Lewandowska wywołała burzę zdjęciami z egzotycznych wakacji. „To nieodpowiedzialne!”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Anna Lewandowska
Anna Lewandowska wywołała burzę zdjęciami z egzotycznych wakacji. „To nieodpowiedzialne!”
Nie wszystkim spodobało się to jedno zachowanie żony Roberta Lewandowskiego...
Śmierć Macieja Mindaka w Wołominie. Mieszkańcy mówią wprost: „To miejsce woła o tragedię”
Aktualności Newsy
Maciej Mindak śmiertelny Wypadek
Śmierć Macieja Mindaka w Wołominie. Mieszkańcy mówią wprost: „To miejsce woła o tragedię”
Niepokojące informacje wychodzą na jaw po wypadku gwiazdy TVN- u.
Tyle języków zna Karol Nawrocki. Padło szczere wyznanie nowego prezydenta
Aktualności Newsy
Karol Nawrocki
Tyle języków zna Karol Nawrocki. Padło szczere wyznanie nowego prezydenta
Czy Karol Nawrocki mówi płynnie po angielsku? Zabrał głos i rozwiał wątpliwości.
Marta Nawrocka nie musi już pracować. Wiadomo, ile dostanie emerytury jako pierwsza dama
Aktualności Newsy
Marta Nawrocka
Marta Nawrocka nie musi już pracować. Wiadomo, ile dostanie emerytury jako pierwsza dama
Zgarnie tyle, że niejedna urzędniczka może pozazdrościć.
Pociągami po Polsce z dziećmi – jak zaplanować udaną podróż?
Aktualności
Podróże Rodzina
Pociągami po Polsce z dziećmi – jak zaplanować udaną podróż?
Czas na wspólną przygodę!
Ed Sheeran wraca do Polski! Dwa koncerty we Wrocławiu i nowy album „Play” na horyzoncie
Aktualności
Ed Sheeran Koncert
Ed Sheeran wraca do Polski! Dwa koncerty we Wrocławiu i nowy album „Play” na horyzoncie
Tego nie możesz przegapić!
Zielińska o szokującym zachowaniu Wellman: „Przywaliła gnojowi torebką!”
Aktualności Polscy celebryci
Dorota Wellman Grażyna Zielińska
Zielińska o szokującym zachowaniu Wellman: „Przywaliła gnojowi torebką!”
Znana aktorka zdradziła szczegóły zaskakującej sytuacji!
Tak Polacy świętowali wybór nowego prezydenta. Co za tłumy! ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Andrzej Duda Karol Nawrocki
Tak Polacy świętowali wybór nowego prezydenta. Co za tłumy! ZDJĘCIA
Tłumy skandowały imię Karola Nawrockiego!
Wszystkie fryzury Agaty Dudy. Wybraliśmy te najbardziej ikoniczne! ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Agata Duda Fryzury Gwiazd
Wszystkie fryzury Agaty Dudy. Wybraliśmy te najbardziej ikoniczne! ZDJĘCIA
Była pierwsza dama często zmieniała fryzury!
 