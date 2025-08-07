Premiera filmu „13 dni do wakacji”. Przystojny syn Szelągowskiej czaruje z tajemniczą blondynką!
Ależ bosko się wystroili! ZDJĘCIA
Antoni Sztaba pojawił się na premierze filmu „13 dni do wakacji”.
Syn Adama Sztaby i Doroty Szelągowskiej wybrał na tę okazję luźną stylizację o nieco rockowym charakterze. Uwagę zwracała koszula od Eda Hardy.
Antoni Sztaba chętnie pozował z piękną blondynką — Nicole Bogdanowicz.
Trzeba przyznać, że gdy razem pozowali na ściance, to prezentowali się bardzo pięknie…
Nicole Bogdanowicz w sensualnej czarnej sukience również wyglądała bosko!
Na premierę filmową przyszła też znana dziennikarka — Kinga Burzyńska.
Wybrała na tę okazję pastelową stylizację.
Teodor Koziar postawił za to na luźną rockową stylizację z wytartymi jeansami i oversizową białą bluzką.
Cały w czerni był za to aktor młodego pokolenia — Hubert Lapacz.
Mężczyzna wyglądał świetnie w czarnej bluzce polo i spodniach chinosach.
