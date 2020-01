Wczoraj w sieci pojawił się trailer filmu 365 dni nakręconego przez Blankę Lipińską, opartego na jej książce pod tym samym tytułem. Trailer, podobnie jak pokazany wcześniej plakat, wywołał trochę kontrowersji. Choć – sądząc po komentarzach kobiet – te nie są akurat zaskoczone ani rozczarowane. Mocne sceny seksu wielu się spodobały, panie piszą, że chętnie zobaczą film.

Bartek Fetysz opisał obrzydliwą scenę sprzed sklepu: młodzi mężczyźni postanowili zrobić coś okrutnego

Część internautów krytykuje trailer (w domyśle również film) za wtórność – wiele z motywów, które pokazała Blanka w trailerze 365 dni kojarzą się z serią o Greyu.

Krytycznie o zajawce filmu pisze Bartek Fetysz. Dziennikarz zwraca uwagę na przekaz, który w czasach walki kobiet o równouprawnienie i akcji #metoo jest trochę niezrozumiały:

Twórcom obrywa się też za kiepską warstwę językową filmu nazywając angielski bohaterów „jak z Kambodży Dolnej”:

-Błona sierra.

-Aj łant tu ged ałt nał!

-Diabeł.

-The great Massimo, the slayer of lions and tiny women.

-Anna first and real low of Massimo.

-Can you teach me how to be gentle? For ju.