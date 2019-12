Anna Maria Sieklucka wcieliła się w postać Laury, głownej bohaterki filmu Blanki Lipińskiej 365 dni nakręconego na podstawie książki pod tym samym tytułem. Mało znana 27-letnia aktorka z dani na dzień zrobiła się sławna. Przed Anną sporo wyzwań – promocja filmu, wywiady i mnóstwo pytań od widzów i fanów. Póki co Blanka odpowiada na część z nich na swoim InstaStory.

Anna Maria Sieklucka opowiada o scenach seksu na planie filmu 365 dni Blanki Lipińskiej

Fani Anny Marii są ciekawi, jak się jej pracowało na planie 365 dni. Szczególnie dużo pytań kierowanych pod adresem aktorki i jej bliskiej współpracy z Michelem Morrone, który w filmie wciela się w rolę Massimo.

Fani pytają Sieklucką, jak jej się pracowało z Michelem i czy nie czuła skrępowania.

Bardzo wzajemnie dbaliśmy o swój komfort pracy – pisze Anna Maria na Story.

Na pytanie, jak sobie poradziła ze scenami seksu, pada następująca odpowiedź aktorki:

To już przyjdzie Wam ocenić 07.02.2020 🙂

Internauci dopytują także, czy w filmie jest dużo scen erotycznych. Odtwórczyni roli Laury jest tak samo powściągliwa w odpowiedziach, jak Blanka Lipińska opowiadająca o swoim filmowym „dziecku”:

Zobaczycie 07.02.202 – podgrzewa atmosferę Anna Maria Sieklucka.

Jedna z fanek aktorki zapytała ją również o to, co skłoniło ją do zagrania w filmie erotycznym:

Podejście twórców – odparła Sieklucka.

Aktorka podkreśliła też, że praca na planie była komfortowa dzięki temu, że przez cały czas na planie była Blanka Lipińska, która nie tylko doglądała realizacji scenariusza, ale i wspierała aktorów swoimi radami i wskazówkami.

Wybieracie się na 365 dni?

