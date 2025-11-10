FAWORYTKI, które przegrały „Taniec z Gwiazdami”. Pamiętacie? (ZDJĘCIA)
Pamiętacie największe zaskoczenia?
Miały wszystko, co teoretycznie jest potrzebne do zwycięstwa: urodę, wdzięk i niezaprzeczalny talent taneczny. Zabrakło im jedynie sympatii widzów, którzy w tanecznym show jest sędzią ostatecznym.
Aktorka przegrała starcie z Kasią Cichopek, która na parkiecie poznała przyszłego męża. Ostatecznie Foremniak też nie mogła narzekać – w pogramie nawiązała płomienny romans z Rafałęm Maserakiem.
Pomimo udziału w wielu telewizyjnych show Nataszy nigdy nie udało zająć się pierwszego miejsca. Tak też było w Tańcu z gwiazdami, gdzie Urbańska przegrała z Anną Muchą
Tatiana dziś głównie zajmuje się działalnością na Instagramie. Gwiazda w finałowym odcinku zmierzyła się Krzysztofem Wieszczkiem i Agnieszką Kaczorowską. Ostatecznie była wokalistka Blue Cafe zdobyła srebrny medal.
Piękna aktorka była murowaną faworytką. Widzowie woleli jednak Anetę Zając.
Choć udział w show z pewnością wniósł masę koloru do życia aktorki, to ostatecznie nie były to barwy szczęścia. Aktorka przegrała z Julią Kamińską.
Nieco zapomniana dziś wokalistka przegrała starcie z Agata Kuleszą, która w przyszłości zamieniła Kryształową Kulę na Oscara.
Córka prezydenta występowała w programie jako psycholog i utorowała ścieżkę kolejnym córkom polityków. Widzowie od prezydentówny woleli jednak Rafała Mroczka.
Każdy, kto widział jak rusza się Justyna Steczkowska, wie, że jest na co popatrzeć. Choć zachwytom nad jej talentem nie było końca, ostatecznie nagrodę zdobyła Anna Guzik. Nie obyło się bez skandalu – tuż przed finałem Tomasz Jacyków nazwał aktorkę „zwalistą, słowiańska blondyną” i stwierdził, że sportowy samochód (przewidziany jako nagroda) będzie lepiej pasował do Justyny.
