FAWORYTKI, które przegrały „Taniec z Gwiazdami”. Pamiętacie? (ZDJĘCIA)

Każdy, kto widział jak rusza się Justyna Steczkowska, wie, że jest na co popatrzeć. Choć zachwytom nad jej talentem nie było końca, ostatecznie nagrodę zdobyła Anna Guzik. Nie obyło się bez skandalu – tuż przed finałem Tomasz Jacyków nazwał aktorkę „zwalistą, słowiańska blondyną” i stwierdził, że sportowy samochód (przewidziany jako nagroda) będzie lepiej pasował do Justyny.

