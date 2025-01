Beata Kozidrak kilka miesięcy temu poinformowała fanów o problemach zdrowotnych. Wokalistka w związku z tym musiała anulować część koncertów, żeby skupić się na podratowaniu zdrowia. Teraz pierwszy raz od czasu choroby udostępniła w sieci nagranie, na którym opowiedziała o szczegółach walki z chorobą. Zapowiedziała, że nie ma zamiaru odpuszczać i podziękowała fanom za siłę oraz opiekę.

Nowe informacje o stanie zdrowia Beaty Kozidrak. Wiadomo, co się dzieje z artystką!

Wokalistka w czwartek po południu opublikowała w sieci nagranie, w którym pierwszy raz zabrała głos w sprawie walki z chorobą. Artystka nie szczędziła ciepłych słów pod adresem fanów i artystów, którzy ją w tym czasie wspierali dobrym słowem oraz specjalną wersją znanego hitu zespołu Bajm – „Biała Armia”. Nie kryła poruszenia, a w pewnym momencie nawet łamał się jej głos:

Kochani moi, jestem w trakcie leczenia. Choroba zaskoczyła mnie tak nagle. Mnie, jak i was oczywiście. Wszyscy byliśmy chyba na to nieprzygotowani. Może dlatego, że jestem artystką, która ciągle poszukuje, ciągle koncertuje, przyjeżdża, wyjeżdża, wymyśla. Ale kocham swój zawód, kocham scenę, kocham muzykę. I to zwykle było tak, że ze sceny ja krzyczałam do was, że macie siłę, macie po prostu wiarę w to, żeby zmieniać świat. Wierzycie w to, że muzyka potrafi działać cuda — podsumowała Beata Kozidrak na nagraniu na Instagramie.