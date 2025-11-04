Beata Kozidrak wygląda jak miś z Krupówek. Pokazała się w szokującej stylizacji!
Tak wokalistka wyglądała w Zakopanem.
Beata Kozidrak po długiej walce z chorobą wróciła do obowiązków zawodowych. Wokalistka i autorka tekstów obecnie sporo koncertuje po Polsce. Ostatnio podzieliła się z fanami zdjęciem w zaskakującej stylizacji. Piosenkarka miała na sobie gigantyczne futro, w którym wyglądała jak uroczy miś z Krupówek. Okazuje się, że podobnie nazwali ją turyści. Beata Kozidrak nie kryła się z tym, że w tej stylizacji była prawdziwą atrakcją.
Maffashion wystąpiła w teledysku Kozidrak. Wyszło na jaw, dlaczego artystka wybrała właśnie ją…
Beata Kozidrak w zimowej stylizacji na Krupówkach. Wyglądała jak wielki niedźwiedź!
Beata Kozidrak od dziewięciu miesięcy mierzyła się poważnymi kłopotami zdrowotnymi. Artystka w celu podratowania zdrowia przełożyła wszystkie koncerty i skupiła się na sobie. Wspierała ją rodzina w trudnym dla niej czasie. Wokalistka w rozmowie z „Dzień dobry TVN” wyznała, że walczyła z nowotworem. Teraz na szczęście czuje się już zdecydowanie lepiej. Ostatnio nawet pochwaliła się zdjęciem w zaskakującej stylizacji:
Mówią, że wyglądam jak miś z Krupówek. Dziś pozdrawiam was nie z Zakopanego, a z mojej ukochanej warszawskiej Pragi! Warszawa… to miasto ma w sobie rytm, wspomnienia i… muzykę, która wciąż gra w moim sercu — napisała pod zdjęciem w wielkim futrze na Instagramie.
Fani byli zachwyceni stylizacją Beaty Kozidrak. Wiele osób podkreśliła, że artystka wygląda bosko w kremowym futrze z długim włosiem. Zwrócili także uwagę na wyraziste, czarne dodatki. Całość prezentowała się jak z francuskich wybiegów:
- Beato, wyglądasz bosko. Po prostu znakomicie. Masz świetny gust,
- Rewelacja! To jest to. Idealna stylizacja na jesień i zbliżającą się zimę,
- Brawo Beata za wyczucie koloru i fasonu. Masz to coś! Nasza ikona,
- Beatko, jak dobrze widzieć cię w takim wydaniu. Jesteś naszą najjaśniejszą gwiazdą — pisali zadowoleni fani pod postem Beaty Kozidrak.