Beata Kozidrak po długiej walce z chorobą wróciła do obowiązków zawodowych. Wokalistka i autorka tekstów obecnie sporo koncertuje po Polsce. Ostatnio podzieliła się z fanami zdjęciem w zaskakującej stylizacji. Piosenkarka miała na sobie gigantyczne futro, w którym wyglądała jak uroczy miś z Krupówek. Okazuje się, że podobnie nazwali ją turyści. Beata Kozidrak nie kryła się z tym, że w tej stylizacji była prawdziwą atrakcją.

Beata Kozidrak w zimowej stylizacji na Krupówkach. Wyglądała jak wielki niedźwiedź!

Beata Kozidrak od dziewięciu miesięcy mierzyła się poważnymi kłopotami zdrowotnymi. Artystka w celu podratowania zdrowia przełożyła wszystkie koncerty i skupiła się na sobie. Wspierała ją rodzina w trudnym dla niej czasie. Wokalistka w rozmowie z „Dzień dobry TVN” wyznała, że walczyła z nowotworem. Teraz na szczęście czuje się już zdecydowanie lepiej. Ostatnio nawet pochwaliła się zdjęciem w zaskakującej stylizacji:

Mówią, że wyglądam jak miś z Krupówek. Dziś pozdrawiam was nie z Zakopanego, a z mojej ukochanej warszawskiej Pragi! Warszawa… to miasto ma w sobie rytm, wspomnienia i… muzykę, która wciąż gra w moim sercu — napisała pod zdjęciem w wielkim futrze na Instagramie.

