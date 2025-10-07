Gwiazda „Farmy” zmaga się z nowotworem. Pokazała się w ściętych włosach
"Nie czekałam, aż chemia odbierze mi włosy..." — zdradziła.
Arwena Tarasiuk-Wilczewska dała się poznać szerokiej publiczności za sprawą udziału w reality show „Farma” Polsatu. Arwii szybko zyskała sympatię fanów, ale dość wcześnie pożegnała się z programem i ku zaskoczeniu wszystkich osób na planie opuściła show. Obecnie jest właścicielką kliniki trychologii i pasjonatką sztuk walki. Niestety, ale w ostatnim czasie życie jej nie rozpieszcza. Arwii walczy z rakiem i niedawno zdecydowała się na ścięcie włosów. Zapewniła jednak, że nie poleciała jej ani jedna łza.
Piotr Gąsowski powiedział to na wizji! Po latach wydało się, że to nie Hanna Śleszyńska była jego pierwszą kobietą
Arwena Tarasiuk-Wilczewska ma raka. Gwiazda „Farmy” ścięła już włosy
Arwena Tarasiuk-Wilczewska po opuszczeniu reality show „Farma” oddała się działalności w mediach społecznościowych. To tam chętnie dzieli się codziennymi kadrami z fanami. Na samym Instagramie obserwuje ją 22,9 tysięcy obserwatorów. W ostatnim czasie Arwena Tarasiuk-Wilczewska zamieszczała kadry, na których dzieliła się kulisami walki z nowotworem. Teraz pokazała zdjęcie ze ściętymi włosami. Jednak z jej twarzy ani na moment nie schodził uśmiech:
Nie czekałam, aż chemia odbierze mi włosy. Zrobiłam to sama — z podniesioną głową i wiarą, że to tylko symbol, nie ja. Włosy odrosną, siła zostanie — podsumowała Arwena Tarasiuk-Wilczewska.
Brat Wojciecha Szczęsnego z piękną żoną na premierze. Jan od lat go wspiera! (FOTO)
Arwena Tarasiuk-Wilczewska dodała później, że nie chciała czekać ani chwili dłużej z tą decyzją. Wolała ściąć włosy na własnych zasadach i nie pozwoliła sobie w tym czasie na łzy. Zapewniła, że jest wojowniczką i czuje się świetnie w nowej odsłonie:
Ani jedna łezka nie poleciała – choć płakać wcale nie wstyd. Byłam przygotowana mentalnie na ten dzień, na brak włosów… Choć i tak ciężko było wyobrazić sobie „siebie” bez włosów – albo z takimi króciutkimi — podsumowała Arwena Tarasiuk-Wilczewska.
Influencerkę nawet w trudnym czasie nie opuszcza poczucie humoru. Wspomniała, że jej synek zasugerował, aby wychodziła z mieszkania w kapturze, żeby sąsiedzi nie widzieli. Sama nie kryła rozbawienia słowami pociechy i powiedziała, że „szczerość dzieci jest jak zwykle bezcenna”.
Mara | 8 października 2025
Powodzenia Arwii!! 😍😍
Helena | 8 października 2025
Ja mialam Chemoterapie i moglam wybrac z wlosami lub bez,Podkreslam mieszkam na zachodzie.