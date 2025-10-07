Arwena Tarasiuk-Wilczewska dała się poznać szerokiej publiczności za sprawą udziału w reality show „Farma” Polsatu. Arwii szybko zyskała sympatię fanów, ale dość wcześnie pożegnała się z programem i ku zaskoczeniu wszystkich osób na planie opuściła show. Obecnie jest właścicielką kliniki trychologii i pasjonatką sztuk walki. Niestety, ale w ostatnim czasie życie jej nie rozpieszcza. Arwii walczy z rakiem i niedawno zdecydowała się na ścięcie włosów. Zapewniła jednak, że nie poleciała jej ani jedna łza.

Arwena Tarasiuk-Wilczewska ma raka. Gwiazda „Farmy” ścięła już włosy

Arwena Tarasiuk-Wilczewska po opuszczeniu reality show „Farma” oddała się działalności w mediach społecznościowych. To tam chętnie dzieli się codziennymi kadrami z fanami. Na samym Instagramie obserwuje ją 22,9 tysięcy obserwatorów. W ostatnim czasie Arwena Tarasiuk-Wilczewska zamieszczała kadry, na których dzieliła się kulisami walki z nowotworem. Teraz pokazała zdjęcie ze ściętymi włosami. Jednak z jej twarzy ani na moment nie schodził uśmiech:

Nie czekałam, aż chemia odbierze mi włosy. Zrobiłam to sama — z podniesioną głową i wiarą, że to tylko symbol, nie ja. Włosy odrosną, siła zostanie — podsumowała Arwena Tarasiuk-Wilczewska.

