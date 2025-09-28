„Taniec z Gwiazdami” obchodzi właśnie swoje 20-lecie i producenci zadbali o to, by widzowie długo nie zapomnieli jubileuszowego sezonu. Na parkiet wróciły dziesiątki gwiazd związanych z programem, a w kolejnym odcinku dojdzie do wyjątkowej zmiany w jury. To właśnie Beata Kozidrak zasiądzie za stołem jurorskim i oceni uczestników tańczących do największych hitów Bajmu.

Beata Kozidrak w jury „Tańca z Gwiazdami”! Wielka niespodzianka w jubileuszowym odcinku

„Taniec z Gwiazdami” świętuje podwójnie – trwa 30. edycja programu, a do tego mija równe 20 lat od pierwszego odcinka kultowego show. Z tej okazji w dzisiejszym epizodzie widzowie dostąpili prawdziwej uczty. Na parkiet powróciło blisko 200 gwiazd, które w przeszłości zapisały się w historii programu, w tym m.in. Katarzyna Cichopek, Radosław Majdan, Monika Richardson czy Beata Tadla.

To jednak nie koniec atrakcji. Podczas emisji ogłoszono, że w kolejnym odcinku uczestnicy zmierzą się z wyjątkowym zadaniem – zatańczą do największych przebojów zespołu Bajm. W związku z tym w jury pojawi się sama Beata Kozidrak! Jej obecność ma dodać widowisku jeszcze więcej emocji i sprawić, że każdy występ będzie oceniany przez ikonę polskiej sceny muzycznej.

Na razie nie wiadomo, czy Kozidrak zastąpi któregoś z dotychczasowych jurorów, czy też będzie pełnić rolę dodatkowej, piątej oceniającej. Jedno jest pewne – wokalistka rzadko pojawia się w telewizji, dlatego jej udział w show budzi ogromne poruszenie.

Beata Kozidrak już raz dała się ponieść tańcu – rok temu jej występ podczas koncertu zespołu Bajm wywołał burzę w mediach. Tym razem zasiądzie po drugiej stronie i to ona zdecyduje, kto poradzi sobie najlepiej z interpretacją jej największych hitów.

Czy Beata sprawdzi się jako jurorka? Przekonamy się już w kolejnym odcinku „Tańca z Gwiazdami”.