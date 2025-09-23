James Van Der Beek zdobył szeroką rozpoznawalność za sprawą filmu „Jezioro Marzeń”. Niestety, ale znany aktor rok temu poinformował fanów o walce z chorobą. Artysta choruje na nowotwór jelita, który bardzo utrudnia mu codziennie funkcjonowanie. Mężczyzna ostatnio skupia się na ratowaniu zdrowia, ale postanowił pojawić się online na ważnym wydarzeniu. Tak dzisiaj wygląda aktor, którego choroba bardzo zmieniła…

James Van Der Beek rozkochał kobiety w „Jeziorze Marzeń”. Teraz walczy z potworną chorobą

James Van Der Beek z powodu walki z chorobą nowotworową nie mógł pojawić się na nowojorskiej gali charytatywnej, organizowanej przez Michelle Williams. Mimo to pojawiło się bardzo wielu aktorów z obsady „Jeziora Marzeń”, a z choroym aktorem prowadzący event skontaktowali się online. James Van Der Beek podziękował wszystkich za życzenia zdrowia i wyniszczony ciężką chorobą pokazał się fanom:

Od miesięcy czekałem na ten wieczór. Chciałbym stanąć na tej scenie i podziękować każdej osobie na widowni za to, że tu dzisiaj przyszła — od obsady, przez ekipę, po wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób się przyczynili i okazali tyle hojności. Przede wszystkim chciałbym podziękować wam — jesteście najlepszymi fanami na świecie — przekazał w nagraniu James Van Der Beek.

