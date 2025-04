Kanye West to jeden z najpopularniejszych raperów na świecie. Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie kariera i wizerunek artysty zostały mocno zszargane za sprawą jego skandalicznych wybryków. Choć mogłoby się wydawać, że już niczym nie zaskoczy, to nic bardziej mylnego. Teraz raper przyznał się do intymnej relacji z przeszłości, którą utrzymywał ze swoim kuzynem.

Kanye West ujawnia skandaliczną relację z kuzynem

Kanye West od jakiegoś czasu zbiera pod swoim adresem same negatywne opinie. Nic dziwnego, bo od jakiegoś czasu wywołuje skandal za skandalem, który za każdym razem obija się szerokim echem. Zaczynając od afery z promowaniem odzieży ze znakiem swastyki, aż po wkręcenie swojej 11-letniej córki w skandaliczny projekt z „Diddym”, czy władcze zachowania względem swojej żony.

Tym razem raper przeszedł sam siebie i publicznie zdobył się na szczere i intymne wyznanie, w którym ujawnił, że w przeszłości dopuścił się seksualnej relacji ze swoim kuzynem. Wszystko przy okazji promocji najnowszego utworu.

Ta piosenka nazywa się „Cousins”, bo jest o moim kuzynie, który został skazany na dożywocie za zabicie ciężarnej kobiety kilka lat po tym, jak powiedziałem mu, że nie będziemy już „razem oglądać brudnych magazynów” – napisał West na platformie „X”.

Kanye West nie od dziś znany jest z niemoralnych i aferalnych akcji, jednak tym razem naprawdę przesadził. Raper, chcąc po raz kolejny zwrócić na siebie uwagę, przyznał, że będąc małolatem, wraz z kuzynem oglądali czasopisma „Playboya”, a później powiedział wprost, co ich łączyło.

Być może w moim egocentrycznym bałaganie czułem, że to moja wina, że ​​pokazałem mu te brudne magazyny, gdy miał 6 lat, a potem odgrywaliśmy to, co zobaczyliśmy. Mój tata miał magazyny „Playboya”, ale magazyny, które znalazłem na górze szafy mojej mamy, były inne. Mam na imię Ye i do 14. roku życia s****m ku**sa mojego kuzyna – czytamy we wpisie rapera.

Zniesmaczeni i oburzeni fani rapera nie wytrzymali i stwierdzi, że tym razem przekroczył granicę. W komentarzach pojawiła się cała lawina negatywnych komentarzy, a internauci jednoznacznie stwierdzili, że jest: „obrzydliwy”, i że „nie musiał mó­wić ta­kich rze­czy całemu świa­tu”.