W małżeństwie rapera i jego młodszej żony nie dzieje się dobrze. Bianca podobno ,,żyje w agresywnej relacji” i boi się własnego męża.

Wygląda na to, że sielanka Kanye Westa i Bianki Censori jest już tylko wspomnieniem. Choć para z początku wydawała się nierozłączna i nie opuszczała siebie na krok, dziś media na całym świecie rozpisują się o ich kryzysie. Jak donosi serwis Page Six, Bianca jest „przerażona” swoim mężem, a próba odejścia od niego… nie należała do najłatwiejszych.

Z informacji, do których dotarli dziennikarze, wynika, że 30-letnia Australijka od pewnego czasu czuje się kontrolowana i przytłoczona przez Westa. Raper miał rzekomo nadzorować większość aspektów jej życia – od ubioru, po miejsce pobytu.

Bianca chciała się rozstać, ale to nie takie proste. Kanye kontroluje zbyt wiele rzeczy – zdradziła osoba z bliskiego otoczenia pary.

Jak czytamy, podczas pobytu w Kalifornii, kobieta zdecydowała się wynieść z hotelu, w którym przebywali razem i zatrzymać w innym miejscu, by choć na chwilę złapać oddech. Niestety, ktoś miał „sprzedać” jej lokalizację. Raper zareagował błyskawicznie.

Wysłał ochroniarzy. Nie zostawiał jej w spokoju – relacjonuje źródło. – Ona żyje w tej agresywnej sytuacji. Chciałaby odejść, ale on jest nią zafascynowany. Jest jej bardzo trudno się poruszać i działać samodzielnie.

Co ciekawe, Kanye aktualnie przebywa w Japonii, a Bianca została w Los Angeles. Kilka dni temu przeprowadziła się z hotelu Chateau Marmont, gdzie była widywana przez ostatnie tygodnie.

Para pobrała się pod koniec 2022 roku i od tamtej pory prezentowali się światu jak kontrowersyjny, modowo-artystyczny duet. Wielu fanów zastanawiało się, czy decyzje Bianki o noszeniu odważnych, wręcz skandalicznych stylizacji są naprawdę jej wyborem. Po gali Grammy, na której wystąpiła w prześwitującej mini, pojawiły się spekulacje, że to Kanye miał „kazać jej” ubrać się właśnie tak.

Raper tylko dolał oliwy do ognia, pisząc na X (dawniej Twitter): ,,Mam władzę nad swoją żoną. To nie jest żadne woke’owe feministyczne g*wno„.

Sytuacja staje się coraz bardziej napięta. A przypomnijmy – równolegle Kanye toczy wojnę z Kim Kardashian, która planuje wystąpić o wyłączne prawa rodzicielskie do ich czwórki dzieci. Raper dodatkowo zaszokował, publikując utwór z udziałem córki North… i Seana Combsa, który aktualnie przebywa w areszcie z powodu oskarżeń o gwałt (którym zaprzecza).

Czy Bianca znajdzie w sobie siłę, by odejść?