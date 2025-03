Klaudia Halejcio podczas podróży samolotem natchnęła się na dość przykrą sytuację. Aktorka nie kryła oburzenia, do czego postanowiła odnieść się na Instastories. Tę sprawę widzi nieco inaczej Blanka Lipińska, która nie przebierała w słowach i skomentowała sprawę Halejcio na swoich social mediach.

Blanka Lipińska komentuje relacje oburzonej Halejcio

Klaudia Halejcio, czyli jedna z najpopularniejszych aktorek i influencerek w Polsce. Będąc w samolocie, celebrytka była świadkiem nieprzyjemnej sytuacji, którą podzieliła się na swoim Instastories. Halejcio chciała pomóc rodzinie z noworodkiem i małym chłopcem, który chciał siedzieć przy oknie, jednak sama nie miała takiego miejsca. Jak się okazało, inna pasażerka odmówiła zamiany, dla małego chłopca, co bardzo oburzyło aktorkę.

Wyobraźcie sobie, że pani powiedziała nie. Na co ja byłam w szoku. Myślałam, że żartuje (…). Stara kobieta musi siedzieć przy oknie. Nie dała temu dzieciaczkowi możliwości, by usiąść przy oknie. Jak ja to usłyszałam, to myślałam, że dostanę szału, wiec wstałam i mówię: „wiedzą państwo, niestety mam miejsca na środku, więc za bardzo nie pomogę, ale mogę zrobić wszystko, że ja wam te miejsca ogarnę i załatwię (…). Ten chłopczyk tak płakał (…). A ta babka nic. Jak może się komuś serce nie złamać, patrząc na taką sytuację – opowiadała Halejcio.

Podróżniczą historię aktorki postanowiła skomentować na swoich social mediach sama Blanka Lipińska, autorka popularnych erotyków. Pisarka w swoim wywodzie nie zgodziła się z Klaudią Halejcio i zaczęła bronić kobietę, która nie chciała się zamienić. Lipińska przyznała, że sama dopłaca specjalnie za takie miejsca i woli siedzieć przy oknie, co pomaga jej zredukować stres związany z lotem.

Bardzo lubię Klaudię, więc to nie będzie przytyk do niej, ale serio? Dorośli ludzie MUSZĄ się dostosowywać do zachcianek dzieci – i to obcych? W imię czego? I dlaczego płacz tego chłopca ma sterroryzować dorosłych i doprowadzić dla świętego spokoju do zmiany ich zdania? (…). To już chyba kwestia wychowania i ogarnięcia emocji dziecka przez jego rodziców (…). Nie widzę powodów do piętnowania kogoś, kto zgodzić się nie chciał! – napisała Lipińska na Instagramie.

Pisarka dosadnie dała do zrozumienia, że w takich sytuacjach nikt nic nie musi i nie musi się nikomu tłumaczyć, bo są to obcy ludzie, a poza tym każdy ma prawo do własnych decyzji. Dlatego według niej problem leży po stronie rodziców i dziecka.

Moi drodzy nikt nie ma obowiązku wam się tłumaczyć ze swojej decyzji. Jeśli jest pytanie: „przepraszam, czy zamieni się pani na miejsce?”, a odpowiedź jest: „NIE”, to naprawdę nie oczekujcie, że ktoś będzie wam się tłumaczył, bo jesteście dla niego obcymi ludźmi, a poza tym on nie ma obowiązku wam się tłumaczyć. Ja osobiście bardzo bym chciała, żeby cały świat i wszyscy rodzice zwłaszcza małych dzieci nie oczekiwali (…). To taki mój wielki apel (…). No to jest już moi drodzy wasz problem, że ono chcę i waszego dziecka, na pewno nie obcych – skwitowała Lipińska.

Zgadzacie się z tym?