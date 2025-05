Jeszcze chwilę temu mówili o rozwodzie, a dziś… Baron obsypuje Sandrę Kubicką kwiatami i nazywa ją „mamą roku”. W sieci aż huczy od komentarzy po jego najnowszym geście z okazji Dnia Matki. Czy to kolejny rozdział w ich medialnej telenoweli, czy może zwiastun wielkiego powrotu?

Sandra Kubicka i Baron znów razem? Modelka znów w obrączce, a w sieci aż huczy

Choć Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron ogłosili rozstanie w grudniu 2024 roku, a pierwsza rozprawa rozwodowa zaplanowana została na maj, ich wspólne publiczne wystąpienia w ostatnich tygodniach mocno podgrzewają atmosferę wokół tej relacji. W mediach społecznościowych pojawiły się nie tylko wspólne zdjęcia pary, ale też wymowne gesty – od wizyty na SeeBloggers po wyjątkowe życzenia z okazji Dnia Matki.

W ostatni weekend maja Kubicka i Baron razem pojawili się na wydarzeniu SeeBloggers w Łodzi. Choć oficjalnie rozwodzą się już za chwilę, to atmosfera między nimi była wręcz rodzinna – ciepłe spojrzenia, rozmowy i wspólny czas. Dodatkowo, jak zauważyli fani, na palcu Sandry ponownie zagościła obrączka. Czy to symbol nadchodzącego pojednania?

To jednak nie wszystko. Baron pojawił się także na oficjalnym otwarciu punktu z matchą, którego właścicielką jest Sandra Kubicka. Jego obecność nie przeszła bez echa, a fani pary odczytali ją jako kolejny dowód na to, że rozwód wcale nie musi być końcem tej relacji.

Teraz nadszedł czas na kolejną falę spekulacji po Dniu Matki. Muzyk nie tylko wręczył Sandrze bukiet kwiatów, ale i opublikował wzruszające zdjęcie, które miało być prezentem „od synka”:

„Dziękuję Ci mamusiu za to, że mnie urodziłaś. Lelosiek” – głosił podpis na zdjęciu Sandry z synkiem.

Ale to nie wszystko. Na Instagramie Barona pojawiło się także zdjęcie Sandry z podpisem:

„Mama roku”.

Mama Sandry Kubickiej zabrała głos. Tak skomentowała nowe nagranie Barona z dzieckiem

Nie wszyscy jednak dali się porwać romantycznej narracji. Damian Glinka, reporter serwisu Pomponik, w audycji „Plot Twist” na RMF FM ostro skomentował ostatnie działania byłej pary.

Nie chcą, żeby media o nich pisały, a non stop dają powody, żeby tak się działo. To jest żenujące. Mogliby pojechać na event, ale się nie fotografować. Oni robią to specjalnie – ocenił ostro.