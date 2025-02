Ewa Szabatin dała się poznać szerokiej publiczności jako tancerka w programie „Taniec z gwiazdami”. Później zamieniła karierę w telewizji na tę w mediach społecznościowych. Dziś jest influencerką, którą na samym Instagramie obserwuje aż 173 tysiące obserwatorów. To tam dzieli się przepisami na zdrowe posiłki i propaguje aktywny tryb życia. Ostatnio zamieściła w sieci zaskakujący filmik, na którym chwali się, że zjadła z koleżanką… mózgi! Nagranie poniosło się w sieci.

Ewa Szabatin na zdjęciu sprzed 18 lat: „Imprezy, alkohol, nerwica, bezsenność”

Była tancerka z „Tańca z gwiazdami” nie boi się pokazywać w sieci kontrowersyjnych materiałów. Jakiś czas temu chwaliła się tym, że uwielbia zajadać białkowo-tłuszczowe śniadania oraz surowe jedzenie. Teraz zamieściła w sieci nagranie, na którym widać, jak przygotowuje mózgi i smaży je na cebulce, a następnie dodaje do nich jajka:

Popełniasz błąd, jeśli go nie jesz. Mózg to prawdziwy super food, a nie jakiś jarmuż. Tylko dla prawdziwych smakoszy. Przyrządzisz go jako jajecznicę z cebulą, na patelnie dodaj mus. Mieszu mieszu. Pac i jajka i gotowe. Koniecznie zobacz ciąg dalszy. Degustacja — słyszymy na nagraniu.