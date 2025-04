Niedawno, tuż po piątym i przedostatnim odcinku programu „Taniec z Gwiazdami” Doda i Agnieszka Kaczorowska zaintrygowały internautów swoją dyskusją. Artystka dodała później z tego krótki filmik, który opatrzyła podkładem z wulgaryzmami. Teraz piosenkarka przyznała się, co tak naprawdę miały na myśli.

16. edycja programu „Taniec z Gwiazdami” trwa w najlepsze. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy i poczynania uczestników, którzy wylewają poty na sali treningowej i parkiecie. Incydent, który ostatnio bardzo zaciekawił widzów podczas jednego z odcinków, a był również szeroko komentowany w mediach, to zaciekła dyskusja Dody z Agnieszką Kaczorowską.

Fani snuli różne domysły, bo panie wcześniej raczej nie były widywane w swoim towarzystwie. Nie trzeba było długo czekać, a po zakończonej emisji programu Doda opublikowała na TikToku nagranie, w którym dyskutuje z tancerką, a w tle można usłyszeć podkład z wulgaryzmami.

Dla mnie on jest, ku**a, zerem, zwykłym dnem. No ku**a, po prostu idiotą. Porównując to, co ja robię, to co robi ten, ku**a, szczaw po***any, nie ma żadnego porównania. C**j mu w d**ę – słyszymy podłożony głos na nagraniu.