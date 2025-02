Doda w ostatnim podkaście „Bliskoznaczni”, prowadzonym przez Katarzynę Nosowską wraz ze swoim synem Mikołajem, zdobyła się na odwagę i opowiedziała dość prywatne momenty ze swojego życia miłosnego. Artystka nie szczędziła słów na temat swoich byłych i opowiedziała, z jakimi sytuacjami i partnerami musiała się kiedyś mierzyć.

Doda gorzko o NIEUDANYCH miłościach: „Dlatego od razu się hajtałam, jak tylko się zakochiwałam”

Doda o swoich byłych partnerach

Dorota Rabczewska, znana wszystkim jako Doda, to jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek. Doda, w show-biznesie wyróżnia się nie tylko muzyką i charakterystyczną osobowością, ale także znana jest z licznych romansów. Niestety artystka nigdy nie miała szczęścia w miłości, na co wskazują jej liczne rozterki i zawody miłosne. Wśród jej byłych partnerów znaleźli się m.in.: Radosław Majdan, Adam „Nergal” Darski, Emilem S., Emil Haidar czy Dariusz Pachut. Niestety wokalista do tej pory nie znalazła swojego wybranka, a swoje poprzednie relacje wspomina w ten sposób.

Miałam seksoholika, alkoholika, narkomana i takiego totalnego atencjusza, który jakby intencjonalnie wciągnął mnie w związek do budowania swojej kariery. Tutaj mogłabym napisać doktorat na ten temat. (…) Każdy jeden to porażka, porażka moich wyborów i jakiejś mojej naiwności – powiedziała.

Doda, podała także przykład, jak jeden z jej ex odnosił się do niej, nawiązując do jej problemów z prawem, w momencie gdy miała nad sobą prokuratora. Poza tym wyznała, że dla miłości jest gotowa na wszystko, dlatego przez to czuje do siebie pewną niechęć.

W kłótni jak ktoś ci mówi: Siedź, siedź na tej kanapie. Niedługo ci to zabierze pani prokurator, to nie będziesz miała na czym siedzieć. To pokazuje, że ja po prostu uprawiam samobiczowanie i jestem w stanie zgodzić się na wszystko, żeby ktoś znowu mnie pokochał. (…) Czuję niesmak do siebie – dodała.

To jednak nie wszystkie związkowe historie Dody, które mrożą krew w żyłach. Artystka stwierdziła również, że jeden z jej byłych chciał nawet handlować jej brudną bielizną, inny brzydko się do niej odnosił, a jeszcze inny nie wspierał jej podczas koncertów.