Doda ocenia hollywoodzkie gwiazdy na TikToku – znamy jej typ!

Artystka w dalszej części wywiadu wróciła wspomnieniami do trudnej sytuacji związanej z głośną aferą wokół „Dziewczyn z Dubaju” i problemami jej byłego męża — Emila S. w związku z czym zrezygnowała z kontynuowania kariery producentki filmowej, ale nie wyklucza, że w przyszłości do tego wróci:

Za bardzo to przeżyłam psychicznie. Za bardzo się to wszystko na mnie odbiło. Powiedziałam sobie, że nie, ja się tak staram. Dałam z siebie wszystko. Dałam ludziom to, co umiałam dać, a to się na mnie tak odbija. Ja to muszę przepracować jeszcze przez rok — dwa. Ja długo nie trzymam żalu i wiem, że mnie film znowu zawoła — podkreśliła Doda.