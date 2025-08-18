Doda znów wywołała poruszenie w sieci. W długim, szczerym wpisie opowiedziała o swojej największej miłości, czyli psach, ale nieoczekiwanie poruszyła też temat partnera. Jej słowa nie pozostawiają żadnych wątpliwości – kto nie spełni tego warunku, nie ma u niej szans.

Doda zaskoczyła wyznaniem. Wspomniała o kolejnym partnerze i postawiła mu twarde warunki

Doda od lat nie ukrywa, że jej serce w dużej mierze należy do zwierząt. Piosenkarka jest dumną opiekunką dwóch psów – Wolfiego i Foxy, których zdjęcia i nagrania regularnie publikuje w sieci. Tym razem jednak nie skończyło się na uroczym kadrach. Gwiazda opublikowała obszerny wpis, w którym podzieliła się bardzo osobistymi przemyśleniami.

Artystka podzieliła ludzi na trzy grupy, w zależności od tego, jak podchodzą do zwierząt: tych, którzy ich nie lubią, tych, którzy je lubią „do zdjęć na Instagramie” oraz tych, którzy naprawdę kochają. Doda jednoznacznie wskazała, że sama od zawsze należy do tej trzeciej grupy i nie wyobraża sobie innego podejścia.

Ja należę do 3 grupy od dziecka. Zwierzeta zawsze były bliższe mojemu sercu niż ludzie i z każdym doświadczeniem tylko utwierdzam się w przekonaniu. Zatem jak piszesz – na stare lata tylko psy ci zostaną , odpowiadam w duszy – mam nadzieję. Jestem psiarą do tego stopnia, że jak pies rzucił się na mojego i zaczął go gryźć to ja rzuciłam się na niego, po czym po chwili zrobiło mi się go szkoda i rzuciłam się na właścicielkę.

W szczerych słowach przyznała, że psy towarzyszą jej w każdej chwili życia — nawet kosztem wakacji czy porannego snu. To właśnie one, jak sama twierdzi, sprawiają, że czuje się naprawdę szczęśliwa.

— wyznała.

Na końcu jednak piosenkarka przeszła do tematu, którego nikt się nie spodziewał. Wprost powiedziała, że nie wyobraża sobie związku z mężczyzną, który nie kochałby zwierząt równie mocno jak ona.

Nie ma opcji już, by mój mężczyzna należał do 2 pierwszych grup. I tak oceniam ludzi przez pryzmat miłości do zwierząt. I nie, nie polubię cię, jak przechodzisz obojętnie wobec ich cierpienia.

Podkreśliła, że miłość do pupili to dla niej jeden z najważniejszych wyznaczników w ocenie ludzi.

Czy to oznacza, że Doda już teraz myśli o kolejnym partnerze? Jedno jest pewne — każdy, kto chciałby podbić jej serce, musi najpierw zdobyć… serca jej psów.

pasekkozak

Doda, fot. Artur Zawadzki.

