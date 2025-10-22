Czy to finał afery samolotowej Daniela Martyniuka?! Francuska policja zabrała głos
W mediach aż huczy po aferze samolotowej z udziałem Daniela Martyniuka. Syn króla disco polo podczas powrotu do Polski nieźle odpalił wrotki, a na pokładzie samolotu urządził awanturę. Teraz policja poinformowała co dzieje się z mężczyzną.
Finał afery samolotowej Daniela Martyniuka
Młody Martyniuk w trakcie podróży samolotem linii lotniczej Wizz Air na trasie Malaga-Warszawa urządził niemałą awanturę. Jak relacjonowali pasażerowie, poszło o to, że obsługa nie chciała sprzedać mu alkoholu. Ten tak się wściekł, że nikt nie był w stanie go uspokoić, a w konsekwencji doszło do awaryjnego lądowania w Nicei i wyrzucenia go z pokładu. Na miejscu czekały już na niego służby.
Wizz Air potwierdza, że lot W6 1336 z Malagi do Warszawy został przekierowany do Nicei z powodu agresywnego pasażera, który groził członkom załogi pokładowej. Po usunięciu niezdyscyplinowanego pasażera w Nicei samolot wznowił rejs i bezpiecznie poleciał do Warszawy z pozostałymi pasażerami – ujawnił Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej linii dla „Faktu”.
Zgodnie z francuskim prawem, osoba zatrzymana może być przetrzymywana przez policję do 24 godzin, a w razie potrzeby nawet do 96 godzin. Jak ustalił „Fakt”, Martyniuk spędził w policyjnym areszcie tylko kilka godzin.
Wiem, o kogo chodzi. Ten pan był pijany, ale już został wypuszczony. Jest wolny od godz. 10:30. Został zwolniony po złożeniu wyjaśnień i nie wiemy, gdzie obecnie przebywa. Prawdopodobnie stało się tak dlatego, że przewoźnik nie złożył oficjalnej skargi – przekazała „Faktowi” dyżurna z Departamentalnej Dyrekcji Policji Granicznej w Nicei.
Choć Daniel Martyniuk jest już na wolności, jego kłopoty mogą się na tym nie skończyć. Wizz Air potwierdził w przesłanym mediom oświadczeniu, że pasażer został usunięty z pokładu z powodu agresywnego zachowania. Jeśli przewoźnik zdecyduje się na złożenie oficjalnej skargi, Martyniuk może zostać obciążony kosztami awaryjnego lądowania, a także ukarany grzywną sięgającą nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. Rzecznik LOT-u w rozmowie z „Faktem” przyznał, że kara w podobnych przypadkach może sięgnąć nawet 430 tys. zł. Niewykluczone również, że Martyniuk zostanie objęty zakazem lotów tą linią.