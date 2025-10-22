W mediach aż huczy po aferze samolotowej z udziałem Daniela Martyniuka. Syn króla disco polo podczas powrotu do Polski nieźle odpalił wrotki, a na pokładzie samolotu urządził awanturę. Teraz policja poinformowała co dzieje się z mężczyzną.

Finał afery samolotowej Daniela Martyniuka

Młody Martyniuk w trakcie podróży samolotem linii lotniczej Wizz Air na trasie Malaga-Warszawa urządził niemałą awanturę. Jak relacjonowali pasażerowie, poszło o to, że obsługa nie chciała sprzedać mu alkoholu. Ten tak się wściekł, że nikt nie był w stanie go uspokoić, a w konsekwencji doszło do awaryjnego lądowania w Nicei i wyrzucenia go z pokładu. Na miejscu czekały już na niego służby.

Wizz Air potwierdza, że lot W6 1336 z Malagi do Warszawy został przekierowany do Nicei z powodu agresywnego pasażera, który groził członkom załogi pokładowej. Po usunięciu niezdyscyplinowanego pasażera w Nicei samolot wznowił rejs i bezpiecznie poleciał do Warszawy z pozostałymi pasażerami – ujawnił Salvatore Gabriele Imperiale, manager ds. komunikacji korporacyjnej linii dla „Faktu”.

O Danielu Martyniuku rozpisują się zagraniczne media! Awantura w samolocie odbija się echem

Zgodnie z francuskim prawem, osoba zatrzymana może być przetrzymywana przez policję do 24 godzin, a w razie potrzeby nawet do 96 godzin. Jak ustalił „Fakt”, Martyniuk spędził w policyjnym areszcie tylko kilka godzin.