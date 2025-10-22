Doda to nie tylko ikona polskiej sceny muzycznej, ale też osoba promująca zdrowy styl życia. Gwiazda chętnie dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami na temat dobrych nawyków, inspirując ich do dbania o siebie. W rozmowie z naszym portalem ujawniła również, że kwestie ekologii są jej bliskie. Jej wypowiedź na temat kaucji za plastikowe butelki może zaskoczyć!

Doda w bieli i kusych szortach podbija galę „Kobieta Roku Glamour”! Wyglądała niczym anioł… (FOTO)

Kaucje za plastikowe butelki? Doda ma na ten temat wypracowane zdanie

Choć wypowiedzi Dody niejednokrotnie wywołują kontrowersje i żywe dyskusje w mediach, artystka nie unika zabierania głosu w ważnych sprawach społecznych. Wręcz przeciwnie – chętnie dzieli się swoimi poglądami, nawet jeśli nie wszystkim się one podobają. W ostatniej rozmowie z dziennikarzem Kozaczka gwiazda poruszyła temat ekologii i codziennych nawyków konsumenckich. Zdradziła, że od dłuższego czasu konsekwentnie unika kupowania plastikowych butelek:

Uważam, że to jest kompletna bzdura, zwłaszcza że woda w plastikowych butelkach, już pomijając ten mikroplastik, który tam się uwalnia, to nie wiadomo skąd ona jest, ile jest przechowywana, jak jest transportowana, nagrzewana wcześniej – wyliczała Doda.

Doda zazdrości Sanah kasy?! „Nigdy na oczy nie widziałam takich pieniędzy”

Wskazała też, że w ostatnim czasie jedna z marek wycofała cały nakład, ponieważ znaleziono bakterię, która doprowadziła do zatrucia u konsumentów.

Naprawdę lepiej mieć swój czajnik, filtrować wodę z kranu. W Warszawie przecież można pić normalnie. To jest taka inwestycja, która zwróci się po czterech zgrzewkach i nie trzeba tachać tych wszystkich zgrzewek i martwić się o ten plastik – dodała.

Doda bryluje na Gali Psierocińca! Spektakularnie podkreśliła figurę tą stylizacją

Co więcej, zwróciła też uwagę na to, że każdy krok ku zmianie jest dobry. Dotyczy to zarówno zaprzestania kupowania napojów w plastikowych butelkach, jak i korzystania z plastikowych słomek. Wskazała przy tym, że „gdybyśmy stali w miejscu, po jakimś czasie byśmy się cofali”.