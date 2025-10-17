Donald Tusk ponownie zaskakuje swoim podejściem do komunikacji w social media. Tym razem szef rządu postanowił wykorzystać sztuczną inteligencję do uczczenia ważnego politycznego sukcesu. Jego najnowszy post, który w ciągu kilku godzin zebrał tysiące reakcji, pokazuje, że premier nie boi się nowych technologii.

Donald Tusk zaskakuje słowami: „Mam kolejną wnuczkę”. Został po raz kolejny dziadkiem?

Premier Tusk świętuje sukces przez AI! Opublikował zagadkowe zdjęcie

Sejm RP przegłosował zakaz hodowli zwierząt na futra z bardzo szerokim poparciem (339 za, 78 przeciw, 19 wstrzymało się). Zakaz wejdzie w życie najpóźniej do końca 2033 roku, z możliwością wcześniejszego zamknięcia ferm i otrzymania odszkodowań.

To historyczna decyzja, będąca efektem wieloletniej kampanii organizacji prozwierzęcych i debaty publicznej. Polska, jako jeden z największych producentów futer w Europie, zamyka ten kontrowersyjny rozdział.

Andrzej Duda ujawnia prawdę na temat Kaczyńskiego i Tuska: „Panowie nie znoszą sprzeciwu”

Wybór zdjęcia wygenerowanego przez AI nie jest przypadkowy. Tusk celowo sięgnął po nowoczesną formę, aby podkreślić wagę tego wydarzenia. Jak sam napisał:

Przegłosowano w końcu zakaz hodowli zwierząt na futra. Łatwo nie było, ale po wieloletniej batalii – mamy to! – napisał w opisie pod zdjęciem.

Post premiera zebrał już tysiące polubień i setki komentarzy. Internauci chwalą zarówno samą decyzję o zakazie hodowli zwierząt futerkowych, jak i nowoczesną formę komunikacji wybraną przez premiera. Wielu podkreśla, że to kamień milowy w walce o prawa zwierząt w Polsce.

Donald Tusk od jakiegoś czasu pokazuje, że śledzi nowoczesne trendy technologiczne i nie boi się ich wykorzystywać w politycznej komunikacji. Ten gest może symbolizować nie tylko konkretny sukces polityczny, ale również otwarcie na innowacje.

Pierwsze spotkanie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim! Rozmowa nie poszła po myśli premiera…(WIDEO)

Co myślicie o takiej formie wykorzystania AI?