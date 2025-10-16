Internet oszalał po najnowszym nagraniu z Donaldem Tuskiem! Premier niespodziewanie podzielił się radosną wiadomością, został dziadkiem! Wzruszające wyznanie szybko obiegło sieć, zdobywając serca tysięcy internautów. Przypomnijmy, że Tusk ma już dwie wnuczki od córki Kasi i dwóch wnuków od syna.

Premier pochwalił się uroczym nagraniem z malutką Olą

Premier Donald Tusk podzielił się wyjątkową, radosną wiadomością ogłosił, że został dziadkiem kolejnej dziewczynki urodzonej dzięki programowi in vitro. Na nagraniu, które premier opublikował na swoich mediach społecznościowych słychać, jak mała dziewczynka o imieniu Ola dziękuje szefowi rządu. Film jest nagrany w dość zabawnej konwencji, jakby niemowlak sam rozmawiał z Donaldem Tuskiem.

– Dziękuję Donaldowi, dziadziuś do nas przyjedzie – mówi głos w nagraniu, w którym mama trzyma na rękach maleńką Olę.

– Zapraszamy, powiedz tak? – dodaje kobieta.

– No to przyjadę – odpowiada z uśmiechem premier.

Całość kończy się wzruszającym wyznaniem z uśmiechniętym Donaldem Tuskiem, który oznajmia, że maleńką Olę odwiedzi już piątek:

Mam kolejną wnuczkę, jak Boga kocham. Dla takich chwil warto żyć i naprawdę warto było zostać premierem polskiego rządu – mówi premier.

Takich „małych cudów” urodziło się już ponad sześć tysięcy od momentu uruchomienia rządowego programu in vitro. Sam premier z tego faktu jest bardzo dumny i dziękuje, że to on może być premierem Polaków:

Takich skarbów, takich maleństw na świat przyszło ponad sześć tysięcy, odkąd wprowadziliśmy program in vitro – powiedział premier, dziękując za zaproszenie.

Pod postem premiera pojawiła się fala ciepłych komentarzy. Internauci nie kryją wzruszenia: