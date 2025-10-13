Donald Tusk przyłapany na trybunach z młodą brunetką. To bardzo ważna postać!
Zaskakujący kadr szybko stał się wiralem w sieci! MAMY ZDJĘCIA.
Za nami emocjonujący mecz Polska — Litwa. Na trybunach pojawiło się wielu kibiców z całego świata, żeby zobaczyć na żywo sportowe zmagania.
Polacy zatryumfowali wynikiem 2:0. Decydującymi momentami w grze były dwa gole strzelone przez Sebastiana Szymańskiego w rzucie rożnym w 15 minucie oraz Roberta Lewandowskiego w 64 minucie.
To jednak widok premiera Donalda Tuska zaskoczył wszystkich kibiców.
Polityk stawił się na meczu w eleganckim wydaniu.
Jednak naszą uwagę przykuła tajemnicza brunetka obok Donalda Tuska.
Była to premier Litwy Inga Ruginiene. Polityk chętnie rozmawiał z kobietą i wymieniał się uwagami dotyczącymi meczu.
12 października na litewskim stadionie narodowym znalazło się ponad 4 tysiące kibiców z całego świata.
Wszyscy dzielnie trzymali kciuki za swoich rodaków. Donald Tusk zasiadł w specjalnym sektorze VIP.
Później do mediów społecznościowych trafiło zdjęcie, na którym Donald Tusk zapozował z premier Litwy oraz prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezarym Kuleszą, który dumnie trzymał koszulkę reprezentacji Polski.
Donald Tusk był bardzo zaangażowany w mecz polskiej reprezentacji.
Trzymał kciuki za Polaków, którzy ostatecznie wyszli zwycięsko z piłkarskiego starcia.
Brawom nie było końca. Widać, że Donald Tusk znalazł wspólny język z premier Litwy.
Robert Lewandowski brawurowo zagrał w czasie wielkiego meczu. Nie bał się odważnych akcji.
Wszystko działo się pod bacznym okiem nowego trenera polskiej reprezentacji — Jana Urbana, który od lipca 2025 roku szkoli polskich piłkarzy.
Zastąpił na tym stanowisku Michała Probierza.
Anonim | 13 października 2025
Gosc | 13 października 2025
Donald matole…Twój rząd obalą kibole
Anonim | 13 października 2025
Anonim | 13 października 2025
