Donald Tusk przyłapany na trybunach z młodą brunetką. To bardzo ważna postać!

Zaskakujący kadr szybko stał się wiralem w sieci! MAMY ZDJĘCIA.

/ 13.10.2025 /
Mecz Polska — Litwa, fot. AKPA.

Donald Tusk podczas meczu Polska — Litwa 

Za nami emocjonujący mecz Polska — Litwa. Na trybunach pojawiło się wielu kibiców z całego świata, żeby zobaczyć na żywo sportowe zmagania. 

Polacy zatryumfowali wynikiem 2:0. Decydującymi momentami w grze były dwa gole strzelone przez Sebastiana Szymańskiego w rzucie rożnym w 15 minucie oraz Roberta Lewandowskiego  w 64 minucie.

Mecz Polska — Litwa, fot. AKPA.

Donald Tusk podczas meczu Polska — Litwa 

To jednak widok premiera Donalda Tuska zaskoczył wszystkich kibiców.

Polityk stawił się na meczu w eleganckim wydaniu.

Mecz Polska — Litwa, fot. AKPA.

Donald Tusk podczas meczu Polska — Litwa 

Jednak naszą uwagę przykuła tajemnicza brunetka obok Donalda Tuska.

Była to premier Litwy Inga Ruginiene. Polityk chętnie rozmawiał z kobietą i wymieniał się uwagami dotyczącymi meczu. 

Mecz Polska — Litwa, fot. AKPA.

Donald Tusk podczas meczu Polska — Litwa 

12 października na litewskim stadionie narodowym znalazło się ponad 4 tysiące kibiców z całego świata.

Wszyscy dzielnie trzymali kciuki za swoich rodaków. Donald Tusk zasiadł w specjalnym sektorze VIP.

Donald Tusk podczas meczu Polska — Litwa 

Później do mediów społecznościowych trafiło zdjęcie, na którym Donald Tusk zapozował z premier Litwy oraz prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezarym Kuleszą, który dumnie trzymał koszulkę reprezentacji Polski.

Donald Tusk, fot. AKPA.

Donald Tusk podczas meczu Polska — Litwa 

Donald Tusk był bardzo zaangażowany w mecz polskiej reprezentacji.

Trzymał kciuki za Polaków, którzy ostatecznie wyszli zwycięsko z piłkarskiego starcia.

Na zdj.: Donald Tusk, Fot. AKPA

Donald Tusk podczas meczu Polska — Litwa 

Brawom nie było końca. Widać, że Donald Tusk znalazł wspólny język z premier Litwy.

Mecz Polska — Litwa, fot. AKPA.

Donald Tusk podczas meczu Polska — Litwa 

Robert Lewandowski brawurowo zagrał w czasie wielkiego meczu. Nie bał się odważnych akcji. 

Mecz Polska — Litwa, fot. AKPA.

Donald Tusk podczas meczu Polska — Litwa 

Wszystko działo się pod bacznym okiem nowego trenera polskiej reprezentacji — Jana Urbana, który od lipca 2025 roku szkoli polskich piłkarzy. 

Zastąpił na tym stanowisku Michała Probierza.

Anonim | 13 października 2025 Odpowiedz

Gosc | 13 października 2025 Odpowiedz

Donald matole…Twój rząd obalą kibole

Anonim | 13 października 2025 Odpowiedz

Anonim | 13 października 2025 Odpowiedz

