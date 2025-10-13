Donald Tusk przyłapany na trybunach z młodą brunetką. To bardzo ważna postać!

Donald Tusk podczas meczu Polska — Litwa

Za nami emocjonujący mecz Polska — Litwa. Na trybunach pojawiło się wielu kibiców z całego świata, żeby zobaczyć na żywo sportowe zmagania.

Polacy zatryumfowali wynikiem 2:0. Decydującymi momentami w grze były dwa gole strzelone przez Sebastiana Szymańskiego w rzucie rożnym w 15 minucie oraz Roberta Lewandowskiego w 64 minucie.