Polityczna bomba wybuchła. Prokuratura potwierdziła, że córka premiera, Katarzyna Tusk, została przesłuchana jako pokrzywdzona w śledztwie Pegasus. Gdy ta informacja dotarła do Donalda Tuska, ten opublikował wpis, który momentalnie obiegł media. Jego słowa były pełne wściekłości i goryczy.

Tak Donald Tusk opiekuje się wnuczkami. Dziadek na medal?

Tusk przerywa milczenie. Jego słowa to polityczne trzęsienie ziemi

Atak był bezprecedensowy i osobisty. Premier Donald Tusk, zwykle panujący nad emocjami, tym razem nie przebierał w słowach. Reakcja nastąpiła natychmiast po doniesieniach portalu Onet, który ujawnił, że Katarzyna Tusk otrzymała status pokrzywdzonej w głośnej sprawie dotyczącej politycznego wykorzystania systemu szpiegowskiego Pegasus.

Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę. Wnuczki i wnuków też, podpalaczu z Żoliborza?– napisał szef rządu na platformie X.

Swoje słowa o podpalaczu kierował wprost do prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego.