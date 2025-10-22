Donald Tusk w FURII! Wszystko po decyzji prokuratury ws. jego córki
Premier tym razem nie przebierał w słowach.
Polityczna bomba wybuchła. Prokuratura potwierdziła, że córka premiera, Katarzyna Tusk, została przesłuchana jako pokrzywdzona w śledztwie Pegasus. Gdy ta informacja dotarła do Donalda Tuska, ten opublikował wpis, który momentalnie obiegł media. Jego słowa były pełne wściekłości i goryczy.
Tusk przerywa milczenie. Jego słowa to polityczne trzęsienie ziemi
Atak był bezprecedensowy i osobisty. Premier Donald Tusk, zwykle panujący nad emocjami, tym razem nie przebierał w słowach. Reakcja nastąpiła natychmiast po doniesieniach portalu Onet, który ujawnił, że Katarzyna Tusk otrzymała status pokrzywdzonej w głośnej sprawie dotyczącej politycznego wykorzystania systemu szpiegowskiego Pegasus.
Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę. Wnuczki i wnuków też, podpalaczu z Żoliborza?– napisał szef rządu na platformie X.
Swoje słowa o podpalaczu kierował wprost do prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego.
Sprawa, która doprowadziła do tak gwałtownej reakcji premiera, nabiera rumieńców. Prokurator Józef Gacek, kierujący śledztwem, w rozmowie z Onetem potwierdził kluczowy fakt.
,,Mogę potwierdzić jedynie, że pani Katarzyna Tusk-Cudna została już przesłuchana przez prokuraturę w charakterze osoby pokrzywdzonej w sprawie dotyczącej uchylenia immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu i prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu” – oświadczył prokurator Gacek.
To oficjalne potwierdzenie otwiera nowy, niezwykle poważny rozdział w aferze Pegasus. Doniesienia mediów sugerują, że w najbliższym czasie na zeznania może zostać wezwana również żona premiera, Małgorzata Tusk. Choć prokurator nie chce komentować szczegółów ani określać, na czym miała polegać szkoda córki premiera, sama sytuacja jest bez precedensu.
Chwilę po pierwszym, emocjonalnym wpisie, Donald Tusk opublikował kolejny. Tym razem posłużył się gorzkim sarkazmem, który miał być jasnym komunikatem dla oponentów politycznych.
W tym podsłuchiwaniu moich najbliższych chodziło Kaczyńskiemu prawdopodobnie o ochronę instytucji rodziny. W imię tradycyjnych wartości oczywiście – napisał premier.
Te słowa nie pozostawiają wątpliwości co do tego, jak szef rządu postrzega intencje ludzi stojących za inwigilacją. W jego ocenie, miała to być celowa, polityczna zemsta, a nie działanie dla bezpieczeństwa państwa.
