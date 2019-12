Cardi B (27 l.) szturmem podbiła świat amerykańskiego hip-hopu i wygryzła tym samym wcześniejszą królową rapu, Nicki Minaj. Wokalistka znana jest ze swojej odważnej osobowości. Cardi mówi to, co jej ślina na język przyniesie i nie zastanawia się nad konsekwencjami. Raperka wie co robić, by przyciągnąć wzrok. Nawet robiąc zakupy świąteczne nie zrezygnowała z kusej mini.

Cardi B znów szokuje. Tym razem chodzi o jej manicure

Cardi B bez makijażu i w codziennej stylizacji jest nie do poznania

Z pewnością Cardi B trudno jest wtopić się w tłum. Wokalistka lubi przyciągać uwagę nawet, jak robi zakupy świąteczne. Celebrytka wybrała się na niedzielne zakupy do centrum handlowego w Miami. Trzeba przyznać, że nie wyglądała tak dobrze jak na czerwonym dywanie.

Fotoreporterzy przyłapali raperkę na kupowaniu prezentów świątecznych. Tego dnia Cardi zrezygnowała z mocnego makijażu, a włosy miała zakryte prostym nakryciem głowy. Po centrum handlowym spacerowała w kusej sukience, która odsłaniała część ogromnego tatuażu po prawej stronie uda. Cały czas towarzyszyła jej trójka ochroniarzy.

Jak przystało na prawdziwą bizneswomen, Cardi prawie przez cały czas rozmawiała przez telefon żywo gestykulując.

Raperka nie ukrywa, że woli wykonywać operacje plastyczne poprawiające jej sylwetkę, gdyż nie ma czasu na regularne ćwiczenia. Wielokrotnie poddała się odsysaniu tłuszczu i powiększaniu pośladków.

