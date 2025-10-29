Po bajkowym ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego przyszła pora na powrót do rzeczywistości. Nowożeńcy po raz pierwszy odkąd powiedzieli sobie „tak” chwycili za kamerę i zwrócili się do swoich obserwatorów. Przy okazji zdradzili, że szykują się na wielką podróż.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski po raz pierwszy zwrócili się do obserwatorów po ślubie

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w miniony weekend, a dokładnie 25 października stanęli na ślubnym kobiercu. Para po trzech, wspólnych latach wreszcie powiedziała sobie „tak”. Nie da się ukryć, że był to jeden z najgłośniejszych ślubów w show-biznesie minionych lat.

Po niezapomnianym weekendzie para wróciła już do rzeczywistości, a wczoraj Cichopek pojawiła się już na planie serialu „M jak Miłość”, gdzie czekała na nią ślubna niespodzianka. Po hucznym wydarzeniu teraz para po raz pierwszy wspólnie zabrała głos i zwróciła się do swoich fanów i obserwatorów z wielkimi podziękowaniami.

Cześć to my nowożeńcy! Tych wiadomości było tak wiele, oczywiście nie mogliśmy odpisać na wszystkie, ja tam starałam się w prywatnych wiadomościach wam, chociaż serduszka powysyłać. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni za waszą obecność za wasze wsparcie za wszystkie życzenia. Jesteście z nami od długiego czasu i czujemy tą waszą obecność jesteśmy wam bardzo wdzięczni – zaczęła Cichopek na Instastories.

Maciej Kurzajewski przy okazji zdradził, że już jutro wylatują do Ameryki, ale zaznaczył, że nie jest to jeszcze ich podróż poślubna. Wyjazd ten związany jest z nowojorskim maratonem, w którym dziennikarz weźmie udział.

Już jutro wylatujemy do Nowego Jorku. To jeszcze nie jest nasza podróż poślubna, na nią przyjdzie czas. To będzie długi weekend w Nowy Jorku związany z maratonem nowojorskim. Natomiast liczę na wasze wsparcie, trzymajcie kciuki – wyznał Kurzajewski.

Aktorka i prezenterka dodała, że nie będzie biegać w maratonie, ale leci, aby wspierać swojego świeżo upieczonego męża.