W ubiegły weekend Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski stanęli na ślubnym kobiercu i oficjalnie zostali małżeństwem. A jak wesele to i musi być podróż poślubna. Teraz do sieci wyciekły informacje, gdzie para zamierza spędzić swój miesiąc miodowy.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podróż poślubna

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to bez wątpienia jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Aktorka i dziennikarz w ubiegłą sobotę, czyli 25 października 2025 roku wzięli ślub, który był długo wyczekiwanym momentem wśród mediów i ich fanów.

Kasia i Maciej powiedzieli sobie „tak” w hotelu Drob w Urszulinie, w otoczeniu Poleskiego Parku Narodowego. Na uroczystość zaprosili około 140 gości, w tym wiele znanych nazwisk ze świata show-biznesu. Ceremonia ślubna i wesele było dopięte na ostatni guzik. Nie zabrakło bajecznych dekoracji, wykwintnych potraw czy wielu atrakcji. Warto dodać, że panna młoda tego wieczoru miała na sobie aż cztery kreacje, które zaprojektowała dla niej Viola Piekut. Na drugi dzień para zorganizowała poprawiny, jednak postawili na sportowe aktywności, korzystając z tamtejszych walorów przyrodniczych.

Po wyjątkowym weekendzie nowożeńcy wrócili już do rzeczywistości i poinformowali właśnie w social mediach, że wybierają się do Nowego Jorku. To jednak nie jest wyjazd związany z ich podróżą poślubną. Jak podaje”Super Express” Cichopek i Kurzajewski, którzy prowadzą poranki w „Halo tu Polsat” mają przerwę do 6. listopada. W tym czasie małżonkowie mają wybrać się w podróż poślubną, a ich kierunkiem ma być Argentyna.

Buenos Aires i Patagonia tylko czekają, by być eksplorowane przez gwiazdorską parę z Polski. Jeszcze wczoraj gwiazda „M jak Miłość” chwaliła się wizytą na planie, kwiatami i życzeniami od całej ekipy serialu, a już za kilkadziesiąt godzin będą się cieszyli najlepszymi stekami na świecie i cudownymi widokami – donosi „Super Express”

Tabloid dowiadując się od bliskich pary ujawnia, że nieprzypadkowo wybrali właśnie Argentynę. To właśnie w tym kraju obecnie przybywa i uczy się syn aktorki i Marcina Hakiela – Adam. Kasia i Maciej chcą go odwiedzić, a przy okazji odpocząć i pozwiedzać tamtejsze uroki. Warto dodać, że para lubi podróżować, bo już nieraz dzielili się w sieci wspólnym odkrywaniem nowych zakątków.